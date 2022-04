Isola dei Famosi, scoppia la lite tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo (VIDEO)

Gossip TV

Il fuoco è un argomento di discussione tra le due naufraghe de L’Isola dei Famosi, che si affrontano senza esclusione di colpi.

La tensione è palpabile e nessuno può sfuggirle. A L’Isola dei Famosi, dopo le discussioni delle ultime ore dovute alle rivelazioni shock su Licia Nunez, scoppia una lite tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi, che non riescono a trovare un compromesso per occuparsi insieme del prezioso fuoco.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro Guendalina Tavassi

Mancano poche ore alla nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che andrà straordinariamente in onda di venerdì a causa del debutto di Supervivientes, la versione spagnola del reality show di Canale5, che dividerà con Ilary Blasi le stesse location per i naufraghi. In attesa della diretta, i naufraghi si danno battaglia su Playa Accoppiada, scatenando discussioni furibonda come quella tra Licia Nunez e la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. Dopo aver deciso di privare i due naufraghi del piatto di pasta, rispettando il comunicato della produzione, Licia è stata accusata di aver barato durante la prova leader e la naufraga si è difesa con le unghie e con i denti.

Nel frattempo, sale la tensione anche tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. La romana si è occupata per tutta la notte del fuoco e ha chiesto ai colleghi di aiutarla nella ricerca di legna adatta a mantenere viva la fiamma, mentre Lory si è impegnata per trasportare interi rami di palma. L’attrice ha spiegato che in questo modo il falò durerà di più ma Guendalina si è opposta e ha sbottato:

“Mi servono legnetti, non la palma… Questo mi fa una fiammella e si spegne. Sono stata tutta la notte qui, ho acceso io il fuoco, sennò la notte vi alzate voi. Se vi chiedo una cosa, portatemela”.

Mentre Tavassi ha perso la calma, forse stanca per le ore di privazione del sonno, Del Santo non ha mollato la presa, dimostrando alla romana di sapere come accendere e tenere vivo un fuoco. Del resto, la naufraga ha trascorso diverso tempo su Playa Sgamada occupandosi del focolare per tutti, e non è neppure alla sua prima esperienza in Honduras.

“Senti, so quello che serve. So la legna che c’è e i legnetti non servono a niente adesso. Guarda che io ero lì, non ero distante e mi sono alzata. C’era una fiamma alta un metro e non mi sono avvicinata, che cosa dovevo fare?”.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.