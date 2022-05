Isola dei Famosi, polemica per Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi: un’ex gieffina svela tutto

Gossip TV

Mercedes Henger accusata di star recitando un copione con Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi. Parla una nota ex gieffina.

Mercedesz Henger ha fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi sbandierando il suo interesse per Edoardo Tavassi, al quale si è legata molto sin dai primi giorni di permanenza in Honduras. Dopo aver ascoltato i gossip sulla naufraga, tuttavia, nessuno sembra più crederle compresa l’ex gieffina Selvaggia Roma, che lancia una grave accusa alla figlia di Eva Henger.

Isola dei Famosi, Selvaggia Roma sbugiarda Mercedesz Henger

Da quando ha fatto il suo ingresso nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ha ammesso di provare una certa attrazione per Edoardo Tavassi e tra i due naufraghi è nato un bel feeling. Peccato che, mentre i due si avvicinavano sempre più e il pubblico era in attesa del bacio, negli studio di Pomeriggio 5 e Mattino 5 sono stati svelati alcuni retroscena inquietanti sulla vita sentimentale della figlia di Eva Henger. Sembra, infatti, che Mercedesz fosse felicemente impegnata con un ragazzo di nome Fulvio poco prima del suo sbarco in Honduras e dunque, anche ammesso che i due si siano lasciati prima della sua partenza, è alquanto improbabile che la Henger potesse già provare un interesse romantico per Edoardo. Tra smentite e conferme, anche l’ex gieffina Selvaggia Roma ha fatto sapere su Instagram di essere a conoscenza del presunto segreto della naufraga.

“Stai giocando male Mercedesz! Purtroppo stai recitando male e troppo in fretta! Vorrei sapere il tuo ragazzo cosa ne pensa! Ovviamente il tuo staff si è raccomandato dopo troppe accuse di dire che vi siete lasciati due giorni prima dell’Isola? Santo cielo come stati messi male. Guenda comunque si è accorta del tuo gioco forzato e non solo lei”.

Selvaggia insinua che Mercedesz è ancora fidanzata con Fulvio e che sta fingendo il flirt con Edoardo a scopi televisivi. In effetti, durante l’ultima puntata, lo stesso Tavassi ha confermato di nutrire più di un dubbio sulla sincerità della Henger, non riuscendo a credere che lei avesse il cuore libero dopo così poco tempo e osservando questo attaccamento con occhio critico, giudicando la naufraga una stratega. Ma sarà veramente così?

