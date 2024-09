Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli ricoverato in ospedale: "Ho un tumore, dovrò operarmi"

Gossip TV

L'ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli, ha rivelato di avere un tumore e di dover essere operato con urgenza.

Peppe Di Napoli è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e ieri, mercoledì 25 settembre, ha annunciato sui social di doversi operare per un tumore che gli hanno diagnosticato.

Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli in ospedale: "Dovrò operarmi per un tumore"

Molto attivo sui social, Peppe Di Napoli ha dovuto comunicare ai suoi followers una notizia molto dolorosa: gli è stato diagnosticato un tumore e dovrà essere operato d'urgenza. Su Instagram, il pescivendolo star di TikTok ha postato un lungo messaggio in cui ha rivelato ai followers che hanno trovato nel suo corpo diversi linfomi che dovranno essere rimossi:

"Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro."

Nel post, l'ex naufrago del reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria si mostra in ospedale, con un volto serio e racconta che ha deciso di condividere anche questo momento doloroso con i fan, perché sono la sua "famiglia virtuale" e che si tratterà di un percorso molto lungo e non semplice:

"Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipe nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso. Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve."

Tuttavia, con il suo solito modo di fare ha anche ammesso che non sarà certo questa notizia a farlo abbattere e che non ha intenzione di arrendersi. Il post si conclude con un ringraziamento allo staff medico che lo sta seguendo, lodato per la sua professionalità e umanità:

"Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi!! noltre ringrazio infinitamente il Dott. Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità! Vi voglio bene!"

Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli sull'addio al reality: "Mi mancava la mia famiglia"

Ospite nella scorsa edizione di Verissimo di Silvia Toffanin, Peppe Di Napoli ha rivelato alla conduttrice perché aveva deciso di abbandonare il reality. L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha segnato un record per il numero di naufraghi che ha deciso di ritirarsi dal programma. A Verissimo, Peppe Di Napoli ha raccontato che i motivi che lo hanno spinto a lasciare l'Honduras sono dipesi dalla mancanza che sentiva per la sua famiglia.

Inizilamente, gli autori del reality avevano parlato di un infortunio e il pescivendolo star dei social ha ammesso che anche la caduta ha inciso molto sulla sua decisione:

"Ho voluto abbandonare perché amo mia moglie e i miei figli, senza di loro non sono riuscito a stare.. La notte non dormivo, pensavo a loro. 24 anni di matrimonio e 8 di fidanzamento, non eravamo mai stati distanti prima d’ora. […] Poi è successo che non riuscivo a dormire bene perché mi faceva male l’anca, ma mi sono ritirato per la mia famiglia. Ora ho potuto riabbracciare mia moglie, la amo sempre di più. Sull’isola è successo che sono caduto con l’anca, l’anca mi faceva male non potevo più dormire però la maggior parte era la mancanza della famiglia, perché io per la famiglia farei tutto."

