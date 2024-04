Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli: "Ho lasciato l'Isola perché mi mancava la mia famiglia"

Gossip TV

Dopo il ritiro all'Isola dei Famosi, il pescivendolo campano a ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato i motivi per cui ha deciso di dire addio alla sua avventura in Honduras.

Dopo il ritiro all'Isola dei Famosi, il pescivendolo campano Peppe di Napoli a ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato i motivi per cui ha deciso di dire addio alla sua avventura in Honduras.

Isola 2024, Peppe di Napoli a Verissimo: "Ho voluto abbandonare perché amo mia moglie e i miei figli, senza di loro non sono riuscito a stare"

Per l'ex naufrago non è chiaro si fosse trattato di un infortunio ma nel talk show di Canale 5, Peppe ha ammesso di aver avuto un problema all'anca ma di aver sofferto maggiormente per la mancanza della sua famiglia.

“Ho voluto abbandonare perché amo mia moglie e i miei figli, senza di loro non sono riuscito a stare.. La notte non dormivo, pensavo a loro. 24 anni di matrimonio e 8 di fidanzamento, non eravamo mai stati distanti prima d’ora. […] Poi è successo che non riuscivo a dormire bene perché mi faceva male l’anca, ma mi sono ritirato per la mia famiglia. Ora ho potuto riabbracciare mia moglie, la amo sempre di più. Sull’isola è successo che sono caduto con l’anca, l’anca mi faceva male non potevo più dormire però la maggior parte era la mancanza della famiglia, perché io per la famiglia farei tutto.

"So stato pochettino egoista ad andarmene perché lasciando due donne una figlia di 22 anni un figlio di 15 e mia moglie a gestire tutto ciò che io faccio con loro è un po’ difficil [...] La realtà è stata questa, sono stato debole, non ce l’ho fatta a lasciare soli a loro."

Il 51enne, originario del Rione Traiano, ha raccontato il momento in cui ha rivisto la moglie Brunella:

"Ha pianto tanto, mi ha abbracciato tanto, io difficile che piango, ma la lontananza mi ha fatto capire tante cose, cose belle. L’amore sempre di più per la famiglia per i miei figli, però per mia moglie, io la amo giorno per giorno sempre di più."

Pescivendolo da 4 generazioni, l'ex naufrago ha parlato poi del suo ristorante:

“La pescheria l’ha aperta mia figlia, la voleva lei, è la pescheria più grande d’Europa: 900 metri quadri. Io non volevo neanche aprirla, volevo fare un ristorante. Mia figlia Aurora però la voleva, aveva 20 anni, così gliel’ho aperta. Io faccio un mestiere un pochettino faticoso, faccio pescheria e ristorante, sono due mestieri. Ristorante si chiude all’una e mezzo di notte, e la pescheria si inizia alle 2 di notte, andare al mercato prendere il pesce. Io dormo un’ora, un’ora e mezzo al giorno. Come faccio? Forza di volontà e abitudine. Io dormo 10/12 ore a settimana. A volte mi chiedo come faccio, secondo me sono un extraterrestre."

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi