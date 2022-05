Isola dei Famosi, incontri hot nella notte: la regia censura tutto!

Gossip TV

I fan de L’Isola dei Famosi non si lasciano scappare una scena hot tra due naufraghi. Di chi si tratta?

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta catalizzando l’attenzione del pubblico di Canale5, che apprezza la conduzione di Ilary Blasi e i colpi di scena regalati dal variegato cast di naufraghi. Nelle ultime ore, prima della messa in onda della nuova puntata, si è diffuso un gossip bollente, che riguarda un incontro decisamente intimo avvenuto tra due naufraghi durante la notte e immediatamente censurato dalla regia.

Isola dei Famosi, due naufraghi cedono alla passione?

Mediaset è felice per i risultati ottenuti da Ilary Blasi con la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, tanto da prolungare di un mese il reality show di Canale5, offrendo alla presentatrice romana un nuovo importante progetto dopo la fine del programma. Il cast di quest’anno è variegato, agguerrito e in grado di catalizzare l’attenzione degli spettatori, che spesso cercano di informarsi meglio su quanto accade in Honduras grazie agli spezzoni pubblicati sulla pagine ufficiale e sui canali Mediaset streaming. Proprio qui, stando ad un gossip che circola insistentemente nelle ultime ma mai comprovato attraverso prove video, alcuni fan raccontano di aver visto movimenti piuttosto hot che ricordano un incontro ravvicinato e sexy tra una coppia, immediatamente censurato dalla regia che ha cambiato inquadratura e staccato i microfoni dei naufraghi notturni.

Non è chiaro chi fosse intento a consumare la propria passione sulle bianche spiagge del’Honduras anche se molti puntano su Laura Maddaloni e Clemente Russo, una coppia affiatata e focosa, dichiarando di aver riconosciuto il timbro del noto sportivo. Secondo altri, invece, i due amanti notturni altri non potevano essere che Roger Balduino ed Estefania Bernal.

I due concorrenti stanno costruendo una relazione molto significativa, tanto che Estefania ha chiesto a Roger di sposarla, nonostante le critiche di coloro che vedono questa unione come un modo di attirare consensi e fan, essenziali durante le Nomination. Ribadiamo che, al netto delle prove, non sappiamo dire quale coppia fosse impegnata in effusioni sensuali né tantomeno se i fan hanno interpretato bene l'accaduto, ma magari Ilary indagherà nella puntata di questa sera su Canale5.

estefania roger il remake di questo e rimarrete nella storia dell'isola dei famosi pic.twitter.com/Vv6W09MALY — d (@eristicando) April 7, 2022

