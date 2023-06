Isola dei Famosi, Pamela Camassa: "Tutto avrei immaginato tranne il fatto che mi mancasse"

Gossip TV

L'ex naufraga Pamela Camassa ricorda sui social la sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

Pamela Camassa è stata una delle concorrenti più apprezzate della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi. A poche settimane dalla finale, l'ex naufraga e fidanzata di Filippo Bisciglia è tornata sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi.

La confessione sui social di Pamela Camassa

La 17esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa diverse settimane fa, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, anche Pamela Camassa che è tornata sui social per ricordare la sua esperienza in Honduras e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto:

E’ passata poco più di una settimana da quando ho lasciato l’isola, tutto avrei immaginato tranne il fatto che mi mancasse . Mi manca dormire sotto il cielo stellato, alzarmi la notte e sedermi in riva al mare e parlare con la luna, dare il buongiorno al sole e ammirare i tramonti più belli che abbia mai visto. Tutte foto scattate nella mia testa …ciao Isola , anche se mi hai fatto soffrire ti porterò sempre nel cuore perché mi hai donato tante cose belle… seconda stella a destra questo e’ il cammino... e ti troverò sempre.

Intanto, anche un altro ex naufrago de L'Isola dei Famosi, nelle ultime ore, si è lasciato andare a delle confessioni riguardanti la sua vita privata. Senza mezzi termini, Gian Maria Sainato ha infatti rivelato sui social di essere stato lasciato dopo il suo rientro in Italia: "La persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. Cornuto e mazziato in questo caso dall’Isola dei Famosi".

