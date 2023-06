Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò è diventata mamma: il tenero annuncio sui social

Gossip TV

L'ex naufraga del L'Isola dei Famosi Rosaria Cannavò è diventata mamma di una splendida bimba. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Fiocco rosa per Rosaria Cannavò, ex naufraga de L'Isola dei Famosi: il 25 giugno è, infatti, nata la piccola Atena, avuta dal compagno Francesco Casagrande.

Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò mamma per la prima volta

Rosaria Cannavò ha preso parte al reality di Canale5 nel 2021 e sui social, lo scorso marzo, ha rivelato che lei e il compagno aspettavano la loro prima figlia. Sempre sui social è stato dato il dolce annuncio della nascita della piccola Atena, nata il 25 giugno. A svelare il lieto evento è stato il compagno dell'ex naufraga: Cannavò ha partorito all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli e su Instagram Casagrande ha voluto condividere le prime immagini della piccola appena nata.

Il post che annuncia la nascita della piccola Atena è stato accompagnato dalla data di nascita della neonata, dal nome e dalla dedica alla compagna:

"La tua mamma è stata UNICA!"

Rosaria Cannavò è nota per aver preso parte a diversi show televisivi dagli anni 2000 in poi, come Paperissima e Sarabanda. Ha avuto una storia con Antonio Cassano, ma da qualche anno è legata a Francesco Casagrande, il padre della sua primogenita Atena.

