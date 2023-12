Isola dei Famosi, monta la polemica contro Ilary Blasi: fan in protesta

Gossip TV

Sembra che non tutti siano felici di riveder Ilary Blasi al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa succede

Ilary Blasi è stata al centro del gossip nazionale negli ultimi mesi. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, le rivelazioni scottanti nel documentario unica e l’intervista nel salotto di Verissimo, la conduttrice si prepara a tornare al timone de L’Isola dei Famosi. Non tutti i fan, però, sembrano entusiasti di rivederla presto in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi scontenta: cosa succede?

Grande protagonista del gossip italiano, Ilary Blasi si prepara a tornare al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e spunta anche il nome della prima naufraga. Per la conduttrice non sono certo mancate le emozioni, negative e positive, negli ultimi mesi. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, infatti, Ilary ha passato un momento difficile per poi tornare a sorridere con il compagno Bastian Muller. La romana non ha fatto parola di ciò che è successo con l’ex capitano giallorosso, almeno fino allo scorso novembre, quando ha rivelato tutta la sua verità nel documentario Netflix Unica.

Un documentario che è schizzato ai vertici della classifica dei contenuti più visti sulla nota piattaforma streaming, e che ha aperto non poche polemiche. Dopo un’intensa intervista a Verissimo, ospite del salotto di Silvia Toffanin, Ilary è tornata a concentrarsi sugli affetti e sui nuovi progetti, finendo in un contenuto inaspettato con Pedro Alonso, star dello spin-off de La casa di carta, Berlino.

Nel frattempo, per la presentatrice è tempo di pensare al cast e agli ultimi dettagli dell’Isola dei Famosi, ma sembra che non tutti i fan siano felici di rivederla presto in prima serata su Canale 5. Oltre ai commenti negativi sui social, dove gli haters si divertono a lanciare accuse e offese gratuite sotto le sue foto, Ilary è stata criticata anche da una lettrice di Nuovo Tv che, scrivendo alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone, ha ammesso di trovarla inadeguata. Blasi riuscirà a far ricedere i suoi detrattori con una nuova, scoppiettante, stagione del reality show ambientato in Honduras?

