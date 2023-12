Isola dei Famosi 2024, spunta il nome della prima Naufraga della nuova edizione!

Gossip TV

Primi gossip sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che partire nel 2024 dopo il Grande Fratello. Ecco il nome della prima naufraga.

Grande attesa per il ritorno in tv de L’Isola dei Famosi previsto nel 2024, dopo la fine della nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5. Ilary Blasi è stata confermata alla conduzione del reality show ambientato in Honduras e ora spunta il nome della prima naufraga ufficiale. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Isola dei Famosi, ecco chi potrebbe essere la prima Naufraga

Sebbene sembrasse che Mediaset avrebbe preferito mettere in pausa L’Isola dei Famosi per mandare in onda la nuova edizione de La Talpa, il reality show condotto da Ilary Blasi è stato confermato per la primavera 2024, in onda dopo la Finale della nuova stagione del Grande Fratello. Piersilvio Berlusconi ha confermato che sarà proprio la presentatrice romana a tornare al timone de L’Isola, nonostante le indiscrezioni riportassero esattamente il contrario ad inizio anno. Nel frattempo c’è grande curiosità sul cast della nuova edizione del reality show ambientato in Honduras, ma anche sulla scelta degli opinionisti in studio. Stando all’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, ci sarebbe già il nome della prima naufraga.

Leggi anche Grande Fratello, saltano due puntate: ecco perché

“Pier Silvio Berlusconi, è stato chiaro: niente più derive trash nei programmi del Biscione e in particolare nei reality di prima serata. Per questa ragione è già iniziata un’attenta selezione dei futuri concorrenti de L’Isola dei Famosi. Oggi è in grado di anticiparvi che la prima concorrente a naufragare sulle bianche spiagge honduregne sarà l’ex schermitrice specializzata nel fioretto Elisa Di Francisca. La famosa sportiva è stata sette volte campionessa mondiale e per tredici campionessa europea”.

Insomma, secondo Dandalo sarebbe proprio Elisa Di Franisca la prima naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Anche per questo programma dovremmo aspettarci l’assenza di influencer e Vip trash, sempre secondo la linea imposta dal Biscione quest’anno, dunque la sportiva sembra incarnare perfettamente il nuovo spirito della rete.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.