Isola dei Famosi, Miriana Trevisan sulla conduzione di Luxuria: "C’erano conduttrici più pronte, non ho capito questa scelta"

La showgirl Miriana Trevisan commenta la conduzione di Vladimir Luxuria a L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che stasera volgerà al termine.

L'attesa è finita. Stasera, mercoledì 5 giugno 204, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale de L'Isola dei Famosi, il reality show giunto alla sua 18esima edizione. A commentare le dinamiche e la conduzione di Vladimir Luxuria ci ha pensato la showgirl Miriana Trevisan in un'intervista rilasciata a Fanpage.

Miriana Trevisan e le parole su Vladimir Luxuria

Stasera, mercoledì 5 giugno, in diretta su Canale 5 andrà in onda la finale della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi. Un'edizione segnata da tanti abbandoni, squalifiche e ascolti davvero bassi. A dire la sua è arrivata la showgirl Miriana Trevisan che, intervistata da Fanpage, ha ammesso di trovare Vladimir Luxuria meglio come opinionista che come conduttrice:

Vladimir è una opinionista e una politica straordinaria e come persona ha fatto le sue rivoluzioni. Come conduttrice, meno. È una persona che ha uno stile così particolare che forse non riesce a essere, passami il termine, ‘universale’. Quando sei lì devi condurre, non devi essere...Quando mi hanno detto che ci sarebbe stata lei, ne ero stata felice perché lei è una che riesce a elaborare in tempo reale, riesce a leggere esattamente quello che succede. Però, lì è diverso. Forse è più adatta nei ruoli precedenti. Come opinionista è pazzesca e quindi non l’ho capita questa scelta. C’erano davvero tante conduttrici più pronte.

Dopo essersi sbilanciata sulla conduzione di Luxuria a L'Isola dei Famosi, la Trevisan ha colto l'occasione per commentare anche la nuova linea editoriale Mediaset e i suoi cambiamenti:

Io sono una fan del primo Grande Fratello. Forse questi programmi hanno perso l’innocenza. Oggi i personaggi sanno cosa succede dopo e quindi mettono in scena comunque un aspetto ‘finto’ di se stessi. Mediaset ha fatto dei grandi cambiamenti, ha preso una posizione forte e diversa dal passato. Una posizione che ha scioccato tutti gli italiani, me compresa. I cambiamenti però sono difficili, forse ne sta pagando delle conseguenze.

La finale de L'Isola 2024 in onda stasera su Canale 5

A proposito de L'Isola 2024, è tutto pronto per la finalissima! Stasera, infatti, scopriremo finalmente il nome del vincitore della 18esima edizione del reality show. Sei i concorrenti ancora in gara che si contenderanno il montepremi del valore di 100mila euro: Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol ed Edoardo Franco. Chi trionferà? Stando ai sondaggi di Fanpage, al momento il favorito sembrerebbe essere l'attore Aras Şenol. Alle sue spalle, Artur Dainese con il 36% delle preferenze.

