Isola dei Famosi: ecco chi sono i finalisti della 18esima edizione del reality show

Gossip TV

I naufraghi Edoardo Stoppa, Arthur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron sono i finalisti de L'Isola dei Famosi 2024.

Nel corso della Semifinale, andata in onda ieri domenica 2 giugno 2024 su Canale 5, sono stati proclamati i sei finalisti della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi e non cinque come da programma. I naufraghi che si contenderanno la vittoria sono: Arthur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Edoardo Franco e Aras Senol, che sono finiti all'ultimo in nomination.

Edoardo Stoppa, Arthur, Alvina, Aras, Edoardo Franco e Samuel volano in finale

La semifinale de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Karina Sapsai e Matilde Brandi. Se la prima è stata costretta a lasciare il gioco col televoto iniziale, la showgirl è stata eliminata da un televoto flash e l’ultima sfida contro Samuel Peron, il finalista segreto che dovrà vivere da solo gli ultimi giorni in Honduras.

Nessun lieto fine quindi per Karina e Matilde, che hanno lasciato l'Isola 2024 a un passo dalla finale. A contendersi la vittoria saranno ben sei concorrenti: Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron, Edoardo Franco e Aras Senol. Chi sarà il vincitore assoluto della 18esima edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria?

Leggi anche Vladimir Luxuria rompe il silenzio sui bassi ascolti de L'Isola 2024

Il primo finalista de L'Isola dei Famosi è Edoardo Stoppa, tra i concorrenti più amati e apprezzati dal pubblico di Canale 5. Il secondo aspirante trionfatore di questa edizione è Artur, l’highlander del televoto. Il modello, infatti, ha superato ben 10 nomination. Il naufrago ha dimostrato di avere la stoffa per vincere e, nel corso della semifinale, ha ottenuto anche il titolo di leader della settimana. Un evento che ha chiuso alla grande un cerchio molto triste per Dainese, che sin dalle prime puntate è stato accusato e attaccato da tutti. La terza finalista, invece, è Alvina (unica superstite del gruppo dei ‘non famosi’) che durante l'ultima puntata ha ricevuto la visita a sorpresa dell’amatissimo fratello Lorenzo e fatto divertire tutti nel momento dello specchio definendosi "un fiorellino incolto". A grande sorpresa, anche Samuel è volato in finalissima. Una finale davvero meritata per l'ex ballerino professionista di Ballando con le stelle sia per la sportività con cui ha affrontato ogni sconfitta e vittoria che per la voglia che ha avuto di mettersi in gioco sempre.

Edoardo Franco e Aras Senol in nomination

Aras ed Edoardo Franco sono gli ultimi due finalisti de L'Isola 2024 che sono finiti all'ultimo televoto di questa edizione. Se il vincitore di Masterchef ha conquistato con la sua spontaneità, l'attore di Terra Amara ha deluso tutti nominando proprio lo chef considerato da sempre come un fratello. Un vero e proprio passo falso che, come rivelato dall'opinionista Sonia Bruganelli, gli costerà caro. Chi vincerà? Ricordiamo che la finale andrà in onda mercoledì 5 giugno in prima serata su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.