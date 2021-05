Isola dei Famosi, “Mi sono rotto di questo teatrino”: Gilles Rocca smaschera tutti prima di abbandonare

Gossip TV

Prima di lasciare la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca semina discordia facendo confessioni scomode su Ubaldo Lanzo e Miryea Stabile.

Gilles Rocca ha catalizzato l’attenzione del pubblico della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, assumendo lo scomodo ruolo di leader del gruppo di Playa Reunion. Il carisma del naufrago è stato accompagnato da un’ondata di polemiche, scatenate dai suoi modi decisamente poco garbati nei confronti delle colleghe naufraghe, che si sono lamentate a più riprese. Eliminato al televoto, Gilles ha deciso di portare un po' di scompiglio nel gruppo prima di lasciare per sempre l’Honduras. Ecco cosa ha rivelato il concorrente a due colleghi naufraghi e la reazione dei presenti.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca spiazza Ubaldo Lanzo e Miryea Stabile

La presenza di Gilles Rocca nel cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha entusiasmato le fan, felici di poter godere di una vista decisamente sensazionale durante le puntate del reality show di Canale5. Peccato che il Rocca abbia indispettito un po’ tutti con il suo percorso, ponendosi come leader naturale di un gruppo che non ammette sovversivi e rivolgendosi con parole decisamente troppo focose ad alcune colleghe naufraghe. L’atteggiamenti di Gilles è finito sotto ai riflettori e le critiche sono piovute copiose, nonostante i tentativi dell’attore di rimediare ai suoi errori, forse dettati anche dall’irritabilità che solo la fame sa regalare.

Nelle ultime settimane, Gilles è diventato il bersaglio degli opinionisti del programma, che hanno notato un inasprimento del suo carattere e una strategia di gioco fin troppo palese. Secondo Miryea Stabile, infatti, il Rocca avrebbe esplicitamente chiesto ai suoi compagni di spedirlo in Nomination, nella speranza di poter lasciare L’Isola. Dopo aver avuto un malore, i telespettatori si sono chieste perché l’attore non abbandonasse di sua spontanea volontà invece di aspettare il verdetto del pubblico, che alla fine ha accontentato il naufrago.

Gilles Rocca semina il panico tra i concorrenti de L'Isola dei Famosi

Gilles è stato eliminato e, sebbene la compagna Miriam Galanti l’abbia esortato a restare in gara, ha deciso di non soggiornare a Playa Imboscada con Beatrice Marchetti. Un copione prevedibile secondo Elisa Isoardi, che non ha fatto che alimentare le polemiche. Prima di lasciare per sempre l’Honduras, tuttavia, Gilles ha sganciato una bomba su alcuni compagni di viaggio. “Credo che ci sia molta finzione anche nei tuoi riguardi. Non devo dire nulla, perché è un mio pensiero… Non dico le cose perché qui non c’è una verità assoluta, ognuno può prendere e dire qualcosa. Mi sono rotto i co***oni di stare in mezzo a questo teatrino”, ha confidato il naufrago ad Ubaldo Lanzo, che ha insistito senza risultati per avere nomi e cognomi dei suoi nemici silenziosi.

Non contento, il Rocca si è rivolto anche alla Stabile, mettendola in guardia: “Non hai ancora capito che tu sei solo merce di scambio? Tu sei quella che alcuni vogliono portare avanti solo per nominarti tutte le volte. Te lo posso garantire!”Andrea Cerioli, che è stato portato via dopo il malore, si è mostrato decisamente infastidito dal collega, interpretando le sue parole come un mero tentativo di seminare il panico tra i naufraghi.

