Isola dei Famosi, “Gilles Rocca? Ha rinunciato come da copione”: l’affondo di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi lancia una frecciatina velenosa a Gilles Rocca, dopo che il naufrago ha rinunciato all’opzione di rimanere a Playa Imboscada.

L’amazzone più amata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è tornata nello studio del reality show di Canale5. Dopo essersi sottoposta a controlli medici, Elisa Isoardi sta recuperando alla perfezione e ha qualcosa da rimproverare a Gilles Rocca. In Honduras tra i due era nata una rivalità, scaturita dal fatto che entrambi avessero uno spiccato senso di leadership, e ora Elisa trova che l’attore si sia spento del tutto. Dopo aver incitato il naufrago a continuare, la Isoardi è rimasta basita davanti alla sua scelta di lasciare Playa Imboscada, e ha lanciato una frecciatina al Rocca.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca criticato da Elisa Isoardi

Gilles Rocca non ha più le forze per continuare la sua avventura a L’Isola dei Famosi ed è finito in Nomination con la speranza che il pubblico comprenda la sua stanchezza fisica e mentale. Dopo essere stato male prima della Puntata, Gilles è finito nel mirino di Tommaso Zorzi e degli ospiti in studio, che lo hanno esortato a non mollare. La fidanzata Miriam Galanti ha inviato un messaggio all’attore, chiedendogli di resistere il più possibile e di non preoccuparsi perché lei lo attende in Italia.

Nonostante tutto, Gilles ha dichiarato di voler lasciare al più presto Playa Reunion. In studio, Elisa Isoardi ha cercato di convincere l’ex rivale a non demordere. L’amazzone più amata della quindicesima edizione del reality show, condotto da Ilary Blasi, ha parlato della rivalità con il naufrago nata dal fatto che entrambi possiedono doti da leader, per poi sostenere la sua avventura in Honduras. Dopo l’esito del televoto, Gilles è finito su Playa Imboscada e ha avuto la possibilità di soggiornare lì con la bella Beatrice Marchetti.

La modella si è impegnata per convincere il collega, forse anche stanca di essere completamente sola da settimane, ma il Rocca non ha ceduto e ha lasciato per sempre L’Isola. “Amen, ha rinunciato… Beatrice la vedo stupenda, bravissima, simpatica e anche molto bella. Gilles non ci sarebbe stato perché se non ha fatto la prova di apnea con Francesca per un bel piatto di pasta, su quell’isola non ci sarebbe stato manco morto. Quindi, tutto da copione!”, ha commentato piccata la Isoardi.

