Isola dei Famosi, Andrea Cerioli viene portato via dopo il malore: ecco cosa succede (VIDEO)

Andrea Cerioli ha ammesso di non essersi sentito bene durante la Puntata e ora arrivano tempestivamente i controlli medici per il naufrago de L’Isola dei Famosi.

Andrea Cerioli ha avuto un malore durante l’ultima Puntata de L’Isola dei Famosi, e ha preferito non prendere parte alla prova leader. Ilary Blasi si è preoccupata per la salute del naufrago che, dopo la diretta, si è visto costretto a lasciare Playa Reunion per ulteriori accertamenti medici. I fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, vedendolo seriamente provato, temono che per Andrea si stia avvicinando il momento di lasciare per sempre il reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli pronto a ritirarsi per un malore?

Andrea Cerioli ha iniziato in sordina il suo percorso nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, presentandosi come un maschio alpha che ha perso tutta la sua determinazione dopo aver visto cosa vuol dire provare fame e soffrire il clima ostico dell’Honduras. Con il corso dei giorni, tuttavia, a Cerioli ha ritrovato la sua determinazione e ha stabilito nuovi record, ottenendo la collana di leader e diventando un punto di riferimento per il gruppo di naufraghi di Playa Reunion.

Mentre la fidanzata Arianna Cirrincione tifa per lui, ammettendo su Instagram di essere molto felice per il suo percorso che sta mettendo in luce la sua vera personalità, Andrea ha avuto un malore in diretta. Il naufrago, dopo aver banchettato grazie alla prova ricompensa, ha avuto un forte giramento di testa e ha rischiato di perdere i sensi davanti a milioni di italiani. Il Cerioli ha preferito non prendere parte alla prova leader, poiché ancora provato dal malore e Ilary Blasi si è mostrata preoccupata per la sua salute.

Una volta conclusa la diretta, il concorrente è stato trasportato con urgenza lontano dal gruppo per ulteriori accertamenti medici. In attesa di scoprire l’esito delle visite, i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne temono che il fisico di Andrea non sia più in grado di reggere e che il momento di ritirarsi sia sempre più vicino...

