Isola dei Famosi, Mercedesz Henger dopo le accuse di Edoardo Tavassi: "Sono interessata solo a..."

Edoardo Tavassi smaschera Mercedesz Henger dopo L'Isola dei Famosi provocando la reazione sui social della diretta interessata.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono ai ferri corti dopo L'Isola dei Famosi? Nelle ultime ore, il fratello di Guendalina non ha speso parole carine nei confronti della giovane finalista del reality show condotto da Ilary Blasi che, interpellata dai suoi fan, ha rivelato di non essere interessata alle polemiche.

Mercedesz Henger snobba Edoardo Tavassi dopo L'Isola dei Famosi

A distanza di alcuni giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger è finita nel mirino di Edoardo Tavassi. Senza mezzi termini, l'ex naufrago romano ha criticato la figlia di Eva Henger accusandola di aver messo in atto una vera e propria strategia:

Non mi sono mai fidato di lei…Poi esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito. Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è! Io ho dimostrazioni, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi cogli*navo tutti! Io non vi ho preso per il c**o ma perchè non voglio farlo con me stesso.

L'attacco di Edoardo Tavassi a Mercedesz Henger

Le dure dichiarazioni di Edoardo, però, non sono passate inosservate ai numerosi fan di Mercedesz, che le hanno chiesto di intervenire sui social per difendersi dalle accuse mosse dal suo ex compagno di viaggio. L'ex naufraga della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi, però, ha preferito evitare rivelando di non essere minimamente interessata alle polemiche:

Mi state scrivendo che dovrei rispondere a determinate accuse…Vi informo che non me ne frega niente. Sono interessata solo a risolvere le cose nella vita reale e così sto facendo.

