Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: "Mercedesz falsa, Estefania la porterei a cena"

Infortunato ad un passo dalla finale, Edoardo Tavassi, è stato uno dei grande protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.Intervistato da The PipolTv, il 40enne romano, fratello dell'ex gieffina ed ex naufraga Guendalina Tavassi, è tornato a parlare della sua lunga avventura nel reality rivelando anche chi tra gli ex compagni d'avventura non rivedrebbe mai più.

Isola 16, Edoardo Tavassi: "Mercedesz falsa, Estefania la porterei a cena"

"Sono stato felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio" ha dichiarato Edoardo, che ha parlato anche del suo infortunio al ginocchio:

"Io sono stato malissimo. Il pubblico non ha visto la mia vera reazione, subito dopo l’infortunio, perché era talmente agghiacciante che in televisione è sempre meglio evitare di mandare in onda certe scene. Dopo il tutore inizio a stare leggermente meglio, poi era diventato un semplice fastidio. Quindi avevo, interiormente, tutta la voglia e forza di reagire e farmi la finale. Ma quando c’è un referto che ti dice l’esatto opposto, devi seguire quello. Punto."

A Edoardo è stato poi chiesto di scegliere tra Mercedesz Henger ed Estefania Bernal. Ecco le sue parole:

"Rivedrei sicuramente Estefania! La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno."

L'ex naufrago ha anche rivelato chi tra gli ex naufraghi non rivedrebbe più:

"Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai."

Ecco infine cosa ha dichiarato su Ilary Blasi:

"A cena? Ci andrei a vivere! Lei è la donna della mia vita. È la migliore di tutte! Faccio un appello a lei: “Adottami! Mettimi anche in uno sgabuzzino a casa Totti. La adoro, è unica"

