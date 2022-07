Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis punta il dito contro Lory Del Santo: ''Non le ho mai confessato nulla, era lei a …''

Gossip TV

Maria Laura De Vitis replica piccata alle accuse di Lory Del Santo sul rapporto con Alessandro Iannoni a L'Isola dei famosi.

Maria Laura De Vitis ha finto interesse per Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi? Lory Del Santo ha dichiarato che la naufraga si è confidata con lei parlando di strategia ma ora Maria Laura nega tutto, rivelando un dettagli inedito sull’attrice tanto criticata dai naufraghi della sedicesima edizione del reality show di Canale 5.

Isola dei Famosi, Maria Laura contro Lory Del Santo

La prima settimana di permanenza in Honduras come concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi è stata tutt’altro che semplice per Maria Laura De Vitis. Dopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show, l’ex fidanzata di Paolo Brosio ha deciso di accettare la proposta di Ilary Blasi, presentandosi al gruppo di naufraghi con un segreto ben presto svelato, una cotta per Alessandro Iannoni. Questo feeling ha messo in dubbio la sincerità di Maria Laura, che è finita nel mirino di alcuni colleghi, tra cui Lory Del Santo che ha accusato la naufraga di averle addirittura confessato di aver voluto appositamente creare una storia d’amore. Notizia smentita da Maria Laura ai microfoni di Superguidatv.

"Avevo già seguito Alessandro da casa e mi ero fatta un’idea. Sono entrata all’Isola dei Famosi con la volontà di conoscerlo. La breve frequentazione che abbiamo avuto mi ha confermato l’idea che mi ero fatta. Prima che lui andasse via gli avevo chiesto se da parte sua c’era un interesse oppure se era solo amicizia. Nel momento in cui Alessandro mi ha confidato che per lui ero un’amica mi sono tirata indietro e abbiamo proseguito questa avventura da amici. Con Alessandro ci rivedremo al di fuori di questo contesto. A Lory non ho mai detto che avrei voluto fingere una storia. Anzi, è stata lei che più volte si è avvicinata a me e mi diceva: “non so come fai a parlare con Alessandro perché è un ragazzo introverso a cui devi cavare le parole di bocca”. Lei mi scoraggiava nella conquista di Alessandro”.

Secondo Maria Laura, che ha confidato che proprio non ci tiene a vedere Lory dopo L’Isola, l’attrice ha manipolato la situazione a suo favore. La naufraga non ha nascosto di essere rimasta molto male per il gesto di esultanza di Vladimir Luxuria dopo la sua eliminazione, trovandolo poco coerente con la sua imparzialità di opinionista. Nel frattempo, sembra che Maria Laura non sia ancora pronta a tornare alla vita di tutti i giorni, confidando che prenderebbe parte al Grande Fratello Vip.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.