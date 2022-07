Grande Fratello Vip, Maria Laura De Vitis pronta al terzo reality dopo L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione Show?

Gossip TV

Dopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show ed essere arrivata in Finale a L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis punta al Grande Fratello Vip.

Si è fatta valere a La Pupa e il Secchione Show, conquistando il podio, è arrivata in Finale dopo lunghe settimane a L’Isola dei Famosi, e ora è pronta a tornare sul piccolo schermo con il Grande Fratello Vip. Maria Laura De Vitis parla del suo futuro dopo l’esperienza in Honduras, senza nascondere di voler prendere parte al cast della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Maria Laura De Vitis al Gf Vip dopo L’Isola dei Famosi?

Maria Laura De Vitis ha vissuto una stagione televisiva molto emozionante, partendo dalla sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, dove si è messa in gioco arrivando a vincere sotto lo sguardo stupefatto e felice di Barbara d’Urso. Poco dopo, Ilary Blasi l’ha voluta poi nel cast de L’Isola dei Famosi, dove non ha avuto vita facile ma si è poi inserita perfettamente nel gruppo di naufraghi, vivendo un’avventura unica in Honduras. Dopo aver ammesso di essere stata delusa da Luca Daffré, che ha deciso di chiudere ogni possibilità di conoscerla lontano dalle telecamere senza neppure darle una chance, Maria Laura ha raccontato a Superguidatv che direbbe immediatamente sì al Grande Fratello Vip, se Alfonso Signorini le proponesse di far parte del cast della settima edizione.

“Non nascondo che partecipare al Grande Fratello Vip è sempre stato il mio sogno. Lo guardavo fin da piccola e come reality è quello che più mi si addice. Mi piace raccontarmi, dare consigli e stare in compagnia. Non soffrirei la convivenza con altre persone. Potrebbe essere un’occasione ulteriore per farmi conoscere ancora meglio e per proseguire il mio percorso in televisione”.

Maria Laura avrà attirato Signorini con la sua proposta non troppo velata? Nel frattempo, l’ex naufraga è rimasta col cuore spezzato dopo L’Isola, non avendo ancora trovato l’amore come invece si augurava di fare al più presto. Per questo, pur confidando di non essere particolarmente abituata all’idea di poter essere corteggiata da più di un ragazzo contemporaneamente, Maria Laura accetterebbe anche il trono di Uomini e Donne. Peccato che negli ultimi tempi Maria De Filippi sembra aver puntata a persone non famose per il ruolo.

