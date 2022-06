Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis e Luca Daffré fanno coppia fissa dopo la Finale? La verità

Gossip TV

Gelo o pace fatta tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi? Ecco come stanno le cose dopo la Finale.

Nel corso delle lunghe settimane trascorse in Honduras, Maria Laura De Vitis e Luca Daffré si sono avvicinati, corteggiandosi senza tuttavia sentirsi pronti per un vero e proprio flirt. Nel corso della Finale de L’Isola dei Famosi, i due ex naufraghi si sono scontrati a causa del televoto, ma sono riusciti a fare pace lontano dalle telecamere? Ecco cosa è successo tra Maria Laura e Luca dopo il reality show di Canale 5.

Isola dei Famosi, pace fatta tra Maria Laura e Luca?

A L’Isola dei Famosi, tra la fame e le discussioni sul cibo e le Nomination, c’è spazio anche per l’amore e per qualche flirt, anche se mai completamente sbocciato come quello tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffré. Il sensuale ex corteggiatore di Uomini e Donne e la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show si sono avvicinati, scambiandosi sguardi languidi e complici, per poi ammettere entrambi di non sentirsi pronti a una relazione, ma di voler approfondire questo feeling una volta rientrati in Italia, dopo la Finale de L’Isola, che ha incassato ascolti altissimi.

Proprio durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, tuttavia, tra Maria Laura e Luca è scoppiata una discussione, quando il naufrago ha scelto la collega per lo scontro al televoto al posto di Mercedesz Henger. Secondo De Vitis, Luca avrebbe agito di strategia, consapevole che la figlia di Eva poteva essere un’avversaria molto più forte di lei, ed è rimasta ferita dal fatto che il naufrago non abbia rivelato di avere una strategia comprensibile, adducendo a scuse poco plausibili.

Ma cosa è successo dopo la Finale, Maria Laura e Luca hanno fatto pace? Sembra che tra i due sia sceso il gelo durante il viaggio di ritorno in Italia. Maria Laura è apparsa in diverse Ig Stories su Instagram insieme ai colleghi, tutti tranne Daffré, che si è anche rifiutata di seguire sui social. Insomma, questa coppia non è sbocciata come alcuni avrebbero sperato.

