Isola dei Famosi, ascolti altissimi per la Finale ma Ilary Blasi non batte Alessia Marcuzzi

Ecco gli ascolti che ha incassato la finale della sedicesime edizione de L’Isola dei Famosi, in onda ieri sera su Canale 5.

Ha incassato ascolti altissimi la Finale della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, vinta da Nicolas Vaporidis. Pur avendo superato la competizione con Rai, Ilary Blasi non è riuscita ad infrangere il record di Alessia Marcuzzi, che nel 2015 portò a casa uno share stellare.

Isola dei Famosi, ecco quando ha fatto la Finale: ascolti ottimi!

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis, dopo l’edizione più lunga di sempre che ha creato non poche polemiche. Mentre Nicolas ha rotto il silenzio dopo aver conquistato il primo gradino del podio, Ilary Blasi ha incassato uno share altissimo, battendo la concorrenza di Rai 1 che ha sfoderato l’arsenale pesante con la pellicola Ben is Back, con Julia Roberts. Raccolti i dati Auditel, Davide Maggio ha pubblicato la classifica dei programmi che hanno attirato più spettatori e L’Isola ha vinto la gara dello share.

“Nella serata di ieri, lunedì 27 giugno 2022, su Rai1 Ben is back ha conquistato 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share. Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 23.3% di share”.

Un ottimo risultato per la Blasi che può festeggiare dopo un impegno tanto lungo e difficile sul piccolo schermo, gestendo un programma nel quale può succedere un po’ di tutto anche a causa di fattori esterni. Nonostante l’applauso che va senza dubbio alla presentatrice romana, il record che Alessia Marcuzzi ha firmato nel 2015 non è stato ancora battuto. Si parla della decima edizione del reality show di Canale5, con Mara Venier e Alfonso Signorini come opinionisti, la prima edizione affidata a Mediaset dopo la migrazione da Rai 2, che ottenne ben 6.545.000 spettatori con uno share del 31.99% per la vittoria de Le Donatella.

