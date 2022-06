Isola dei Famosi, Marco Maccarini: "Sono stato un po’ penalizzato"

Gossip TV

L'ex naufrago torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

L'esperienza di Marco Maccarini a L'Isola dei Famosi è stata breve ma intensa. A pochi giorni dalla sua eliminazione dal gioco, l'ex naufrago è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza in Honduras e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante queste settimane.

La confessione di Marco Maccarini dopo L'Isola dei Famosi

Marco Maccarini, anche se per poco tempo, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. L’ex conduttore di MTV è tornato sui social per rispondere ad alcune domande dei suoi fan e, come riportato da Biccy, si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla sua esperienza in Honduras:

Per me è stata una sfida. La rifarei, ma in modo diverso senza dubbio. Così diciamo con questi attacchi non proprio. Però sì la rifarei come esperienza. Certo sono entrato per ultimo e sono stato un po’ penalizzato. [...] Di me credo che non abbia convinto il tempo a mia disposizione. Io avevo voglia di esplorare l’isola e fare tanto. Loro avevano voglia di stare sdraiati e io no. Però non sono stato molto capito.

Volevo fare un’esperienza unica, mettermi alla prova - ha aggiunto l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi - Volevo conoscere un nuovo me stesso e poi volevo giocare. Poi sappiamo com’è finita e va benissimo. Se non sono stato capito? Non mi hanno voluto capire. Gli altri volevano giocare contro di me e quindi hanno messo dei muri. [...] Sono disposto ad avere un rapporto d’amicizia con tutti, anche con quelli che più mi hanno attaccato.

