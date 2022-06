Isola dei Famosi, Marco Cucolo fuori dal gioco: svelati i reali problemi medici legati al suo abbandono

Gossip TV

Ecco perché Marco Cucolo è stato costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi!

Stasera, venerdì 10 giugno 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, a grande sorpresa di tutti, Marco Cucolo è stato costretto ad abbandonare definitivamente il gioco per problemi di salute.

Marco Cucolo lascia L'Isola dei Famosi: la rivelazione dei naufraghi

Colpo di scena a poche ore dalla nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Marco Cucolo è stato costretto a lasciare il gioco per motivi di salute, problemi legati in particolar modo al fegato. Un addio che ha spiazzato tutti i naufraghi ancora in gioco, che non sono riusciti a nascondere tutto il loro dispiacere. Non solo. Qualcuno si è anche sbilanciato svelando quello che sarebbe successo durante l’ultima notte trascorsa dal compagno di Lory Del Santo in Honduras.

Subito dopo aver letto il comunicato della produzione de L'Isola, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro hanno rivelato:

Mi dispiace moltissimo per Marco Cucolo. Il comunicato mi ha lasciata triste, ma la salute viene prima, poi il mangiare e poi il gioco. Tanto appena esco lo chiamo e ci abbracceremo ancora. Adesso dopo questa notizia spero che ne arrivi una più bella. Magari un po’ di cibo, anche un’insalata ci potrebbe andare bene dai. Marco aveva problemi allo stomaco e al fegato, quindi ha fatto bene ad andare via. Ripeto che prima bisogna pensare a queste cose e poi al resto. Ora gli mando un grosso bacione e gli dico di rimettersi.

Leggi anche La frecciata di Luca Daffrè a Lory Del Santo

A fare eco alle due naufraghe anche Gennaro Auletto:

Oggi ci sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì. Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono alzato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto. Se gli hanno consigliato di abbandonare ha fatto bene. Porterò bei ricordi di questa esperienza fatta insieme. Ciao Marco amico mio un saluto.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.