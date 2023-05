Isola dei Famosi: malore per Paolo Noise

Gossip TV

Altro malore a L’Isola dei Famosi. Il retroscena sul conduttore svelato dai colleghi di Radio 105.

A poche settimane dall'inizio della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi, iniziata il 17 aprile scorso, c'è stato un altro improvviso malore che questa volta ha coinvolto lo speaker radiofonico Paolo Noise che nel reality show gioca in coppia con il collega e amico Marco Mazzoli.

Isola 2023: Paolo Noise: "non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo"

.A raccontare ciò che è accaduto è stato Fabio Alessi a Lo zoo di 105, la radio proprio del duo dei conduttori attuali naufraghi dell'Isola. Alessi ha riferito nel gruppo Telegram dedicato allo show che Noise si è sentito male, un lieve malore a causa della debolezza causa dalla fame e alla stanchezza. Nulla di grave fanno sapere, ma Noise è stato soccorso dal medico e trasporto momentaneamente in una struttura adeguata per fare i dovuti accertamenti.

"Oggi Paolo purtroppo è stato male - ha dichiarato Marco Mazzoli durante il daytime - Tra l’altro sfortuna pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino bellissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e lui. E invece quando è arrivato il barchino, lui non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly".

"Purtroppo Paolo è ricoverato, ma qua vicino - ha aggiunto Marco - Non è andato all’ospedale. Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok”.

Problemi di salute ci sono stati anche per altri naufraghi. Gli ultimi ritiri sono stati quelli di Marco Predolin a cui è stato consigliato di lasciare il gioco per degli accertamenti e analisi piuttosto preoccupanti e quello della modella Claudia Motta per un trauma cranico. Anche Nathaly Caldonazzo ha avuto un mancamento ed è stata raggiunta dal medico.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi