Isola dei Famosi, Lulù Selassié punta all’Honduras: la reazione di Ilary Blasi

Gossip TV

La finalista dl Grande Fratello Vip confessa di voler partecipare a L’Isola dei Famosi con le sue sorelle.

Lulù Selassié si gode la popolarità dopo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, sognando di lanciarsi nella carriera musicale ma non disdegnando l’idea di pende parte a nuovi programmi televisivi, come L’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato la principessa etiope nello show streaming dedicato al reality show di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Lulù Selassié si candida a Naufraga!

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una stella? Lulù Selassié ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale5, trasformandosi in uno dei personaggi televisivi più seguiti del momento. Dopo aver fatto rivelazioni sconvolgenti su Manuel Bortuzzo, con il quale ha intenzione di intraprendere una convivenza dopo essersene innamorata nella casa di Cinecittà, Lulù è stata ospite a L’Isola Party, programma streaming dedicato a L’Isola dei Famosi, rivelando di essere molto attratta dall’idea di partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi, a condizione che con lei ci siano le sorelle Clarissa e Jessica.

“Io in Honduras? Sì magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’Isola dei Famosi con le mie sorelle? Sì sarebbe bello… Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del GF Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza. Certo, ho visto che quest’anno li hanno legati con l’elastico. Come reagiremmo noi tre? All’inizio penso che ci faremmo tantissime risate perché è una cosa strana. Questo però per i primi momenti. Dopo qualche ora inizieremmo a mandarci a quel paese sicuro. Poi un conto è essere in due, ma addirittura in tre”, ha ammesso Lulù come riporta Biccy.

La principessa più glamour del momento, dunque, ha appena passato la palla alla Blasi, che di certo farebbe un colpaccio con le sorelle Selassié, visto anche il grande seguito che hanno le ex gieffine sui social. Insomma, Ilary cosa stai aspettando?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.