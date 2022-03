Grande Fratello Vip, Lulù Selassié fa dichiarazioni sconvolgenti su Manuel Bortuzzo

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si toglie qualche sassolino dalle scarpe e parla di Manuel Bortuzzo.

È il momento di risplendere per Lulù Selassié, che può godere della popolarità raggiunta grazie al suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, forte dell’amore incondizionato del fidanzato Manuel Bortuzzo. E proprio a proposito del gieffino, con il quale ha deciso di intraprendere una convivenza, la principessa etiope ha qualcosa da dire a tutti coloro che l’hanno sempre criticata per il suo attaccamento ad questa storia d’amore.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié punge gli haters!

Dopo sei mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha festeggiato il quinto posto e la vittoria della sorella Jessica, lanciandosi poi tra le braccia di Manuel Bortuzzo, il ragazzo che ha conquistato il suo cuore durante il soggiorno a Cinecittà. Lulù e Manuel si amano, sognando di costruire una vita insieme e, seppure agli antipodi per alcuni versi, sembrano completarsi alla perfezione, tanto da intraprendere una convivenza insieme a pochi giorni di distanza dall’addio dal programma di Canale5.

Mentre Alfonso Signorini pensa ad una rivoluzione per la nuova stagione, Lulù si è tolta qualche sassolino dalle scarpe replicando a tutti coloro che, nel corso dei mesi, hanno dubitato dei suoi sentimenti per Manuel. “Intanto mi sono trasferita nella sua casa romana (dall’altra parte del telefono si sente la voce di Manuel che conferma, ndr) e vorrei togliermi un sassolino: quando dicevo che voglio un figlio con Manu molti credevano che fosse una tattica o per gioco. Io sono una ragazza che sa pesare le parole e non gioco con un argomento simile. Sono responsabile e con i bambini impazzisco di gioia per questo mi sento portata a fare la madre”, ha ammesso la principessa a Chi.

Dopo essere diventata idolo del popolo del web, laniando anche un trend che sta prendendo piede nel mondo dello spettacolo con la sua acconciatura sbarazzina, Selassié si dice pronta ad affrontare un nuovo progetto, che potrebbe portarla a lanciare il suo primo album musicale. “Vorrei proseguire il mio cammino nel mondo della musica. Non partirei da un talent, ma vorrei lavorare per sviluppare il mio talento da cantante, da sola, senza Clary. Penso questo perchè il duo non funziona granché, alla fine si sciolgono sempre tutti e poi i nostri fan si troverebbero a scegliere chi sostenere… Ovviamente me (sorride ndr). Scherzi a parte, le nostre voci s’incontrano bene ma è giusto camminare da sole”, ha spiegato Lulù.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.