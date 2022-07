Isola dei Famosi, ''Luca Daffré? Poteva dirmi in faccia di non volermi come sua fidanzata'': l’ira dell’ex naufraga

Gossip TV

Maria Laura De Vitis, finalista de L'Isola dei Famosi, non nasconde la delusione per la scelta di Luca Daffré.

In Honduras sembrava essere nato un flirt tra Luca Daffré e Maria Laura De Vitis. La naufraga non ha nascosto di esserci rimasta molto male per la scelta del collega, che l’ha sfidata al televoto screditandola durante la Finale, ma di averlo poi perdonato. Peccato che lui, invece, nel frattempo abbia rivelato di non aver alcuna intenzione di provare ad essere il suo fidanzato dopo L'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, tutta l’amarezza di Maria Laura De Vitis

Nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sono sbocciati diversi flirt ma nessuno sembra essere destinato a diventare amore, neppure quello tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffré. In Honduras, tra i due naufraghi è nato un rapporto particolare ed entrambi si sono detti pronti a conoscersi meglio lontano dalle telecamere, una volta conclusa l’esperienza nel reality show di Canale 5. Mentre Maria Laura, delusa da Mercedesz Henger, ha ribadito la sua intenzione di approfondire il rapporto con Luca, l’ex volto di Uomini e Donne si è magistralmente tirato indietro lasciando tutti senza parole. Intervistata da Superguidatv, Maria Laura ha confessato a proposito di Luca:

"Ho sperato di poterlo rivedere fuori per conoscerci meglio senza telecamere. Non nego che quando mi ha nominata ci sono rimasta molto male per la motivazione che aveva dato perché sappiamo tutti che era una scelta strategica e non perché mi voleva più bene. Mi ha affossata dicendo cose che nemmeno pensava e questo mi ha procurato dispiacere. Accetto il fatto che Luca non voglia intraprendere una frequentazione con me ma poteva dirmelo in faccia invece di rilasciare un’intervista. Per come ci siamo conosciuti un caffè poteva anche concedermelo. Sull’Isola io mi sono confidata con lui raccontandogli anche cose personali e abbiamo fatto il viaggio di ritorno con i nostri genitori".

Maria Laura ha ammesso di aver chiarito dopo la Finale con Luca, grazie al lungo viaggio di ritorno che ha permesso loro di parlare di tutto. Nonostante conservi del naufrago un buon ricordo e abbia per lui solo parole bellissime, la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show non può nascondere di essere delusa dal fatto che Daffré abbia troncato così rapidamente ogni possibilità di conoscersi meglio.

