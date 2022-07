Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis tuona contro Mercedesz Henger

Gossip TV

Dopo la Finale de L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis confessa di essere rimasta estremamente delusa da Mercedesz Henger.

Eliminata a pochi passi dal podio a causa di uno scontro al televoto con Luca Daffré, Maria Laura De Vitis ha riflettuto a lungo sul suo percorso nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, confessando di essersi pentita di aver dato corda a Mercedesz Henger, soprattutto dopo aver scoperto cosa la naufraga ha detto sul suo conto. Ecco cosa ha rivelato Maria Laura, e quali naufraghi invece le sono entrati nel cuore al punto da volerli frequentare anche lontano dall’Honduras.

Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis contro Mercedesz Henger

Dopo aver trionfato a La Pupa e il Secchione Show, Maria Laura De Vitis ha deciso di prendere parte al cast della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La giovane è stata presa di mira, soprattutto a causa della sua iniziale cotta per Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Dopo alcuni scontri, il gruppo di naufraghi ha imparato ad apprezzare Maria Laura, che si è integrata perfettamente eccezione fatta per i battibecchi con Mercedesz Henger, soprattutto in vista della Finale. Intervistata da Superguidatv, la naufraga ha confidato di essere felice e soddisfatta del suo percorso, sia per la costanza che l’ha portata a non mollare davanti alla fatica fisica, sia per l’impegno psicologico di doversi far accettare tra ondate di scetticismo. Maria Laura, tuttavia, si rimprovera di aver dato corda a Mercedesz, che secondo lei ha parlato malissimo del suo percorso a L’Isola.

“Ora che sono uscita dall’Isola ho avuto modo di rivedere clip di confessionali in cui lei assieme ad altri naufraghi mi metteva in discussione e mi prendeva in giro. Trovo ipocrita questa dichiarazione che lei ha fatto. Non penso di essere mai stata falsa perché quando ci siamo confrontate le ho sempre detto quello che pensavo in faccia. Il nostro rapporto è di amore e odio. Avevamo capito che su alcune cose non ci saremmo mai trovate d’accordo e infatti abbiamo evitato per questo di trovare un punto d’incontro. Pur avendo caratteri diversi però ci siamo volute bene. Abbiamo fatto il viaggio di ritorno assieme e abbiamo parlato. Se ci fosse la possibilità di vederla fuori di questo contesto ne sarei felice”.

De Vitis mostra buon cuore, confidando che nonostante l’amarezza per il comportamento di Mercedesz, darebbe alla naufraga un’occasione per chiarire. Maria Laura, che ha tirato in ballo Luca Daffré, ha confidato che vedrebbe volentieri Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, Estefania Bernal e il bel modello che le ha rubato il cuore, mentre non crede che tra Edoardo Tavassi e Mercedesz possa nascere qualcosa lontano dalle telecamere. Stando al parere della naufraga, infatti, il rapporto si è fin troppo incrinato dopo gli ultimi giorni trascorsi insieme in Honduras.

