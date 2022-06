Isola dei Famosi: Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta, la reazione di Nicola Savino e Ilary Blasi

Gossip TV

Lory Del Santo molla Marco Cucolo a L'Isola dei Famosi: "Ha scelto il gioco e non me".

Colpo di scena durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Lory Del Santo ha lasciato in diretta Marco Cucolo, eliminato dal gioco per problemi di salute, provocando la reazione anche dell'opinionista Nicola Savino e della conduttrice del reality show Ilary Blasi.

Marco Cucolo scaricato in diretta da Lory Del Santo, colpo di scena a L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante e ricca di colpi di scena. Oltre ad aver conosciuto il nome del primo finalista del reality show, abbiamo assistito alla decisione inaspettata di Lory Del Santo, che ha deciso di lasciare in diretta il suo storico compagno Marco Cucolo, reo di non averla difesa dagli attacchi dei naufraghi:

Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia. [...] Tu ti sei allontanato da me perché sei entrato nella dinamica del gioco. Hai visto cosa ti conveniva fare e lo hai fatto. Tra me e il gioco, hai scelto il gioco. Hai fatto cadere la palla dalla parte dei miei nemici perché non ti votassero. Capisco che chi gioca vuole andare fino in fondo ma in quel caso c’era di mezzo il tuo giudizio verso di me che avrebbe fatto la differenza. L’avrebbe fatta per me. Quando torna, si scordasse di venire a casa.

Marco ha cercato di difendersi dalle accuse, ma senza successo. A prendere le difese dell'ex naufrago ci hanno pensato, però, Nicola Savino e Ilary Blasi. Se la conduttrice gli ha proposto ironicamente di trasferirsi a casa sua, l'opinionista ha confessato di essere rimasto sconvolto dalla decisione presa da Lory: "Ma per un gioco in televisione uno si lascia? Dopo 9 anni? Gli stai dicendo dopo 9 anni, per un gioco, di non tornare a casa. Ma veramente?". A niente sono serviti i tentativi dei presenti di farla ragionale, la showgirl è rimasta ferma sulla sua posizione:

Ha scelto il gioco e non me. Lui si è adagiato sui cuscini della comodità. Deve andare a salutare i suoi genitori adesso. Poi lunedì prossimo tornerà in puntata e vedremo come si comporterà. Devo essere sincera, non posso fare finta di essere felice di come si è comportato all’Isola. Voleva fare il suo gioco e l’ho sempre lasciato libero ma mi ha deluso. Magari è un momento ma deve capire che le persone che ti hanno dato tanto, sono persone che devi tenere nel tuo cuore.

