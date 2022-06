Isola dei Famosi, il primo Finalista è Nicolas Vaporidis: la reazione del naufrago spiazza (VIDEO)

Gossip TV

Il pubblico de L’Isola dei Famosi ha deciso, è Nicolas Vaporidis il primo finalista.

Si è aperto il primo televoto dedicato alla scelta del primo finalista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, durante l’ultima puntata condotta da Ilary Blasi, e il pubblico ha deciso di premiare Nicolas Vaporidis. L’attore, dopo aver battuto Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger con una percentuale altissima, si è mostrato quasi perplesso e in studio tutti hanno voluto conoscere i suoi pensieri.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis vola in Finale

Giro di boa per i concorrenti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La Finale si avvicina sempre di più e Ilary Blasi ha indetto, nel corso dell’ultima diretta su Canale5, la prima votazione per decretare il primo finalista del reality show ambientato in Honduras. Così, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis si sono trovati l’uno contro l’altro al televoto ed è stato l’attore a spuntarla con il 47% delle preferenze da parte del pubblico. Pubblico che si è riversato immediatamente sui social per commentare la vittoria del naufrago, decisamente tra i preferiti di questa edizione.

Se inizialmente Nicolas, che ha sbottato contro Nick prima della diretta, ha dato l’impressione di essere fin troppo sicuro di sé stesso e pronto a mettere zizzania nel gruppo, gli spettatori de L’Isola hanno dovuto ricredersi, concedendo all’attore il merito di aver portato avanti molte delle dinamiche che hanno più appassionato i telespettatori. La reazione di Nicolas alla notizia della sua vittoria, tuttavia, non è stata molto appassionata e Blasi ha chiesto spiegazioni.

“Sono felice perché ho iniziato il primo giorno, e arrivare al novantanovesimo giorno è una soddisfazione grande, per il mio cambiamento e il percorso che ho fatto. Sono veramente contento, ma allo stesso tempo un po’ stupito. Qui ho imparato a non dare nulla per scontato, vero che ci speravo ma non ero sicuro. Avere questo riscontro tra le persone mi sorprende […] Io so di non piacere a tanti, e va bene così, ma la mia vera vittoria qui è farmi riconoscere da chi mi conosce. Io cercherò di essere me stesso quanto più possibile, anche se spesso non mi è convenuto”.

Ha sempre giocato a carte scoperte, si è sempre esposto, ha incarnato il naufrago perfetto. Nicolas è il protagonista indiscusso di questa #isola e merita la finale e la vittoria più di tutti. pic.twitter.com/ZVDAiWWaWV — ~ Luca ~ (@SirLuca94) June 13, 2022

Nicolas, sinceramente incredulo per la sua nomina a primo finalista de L’Isola, ha ammesso che non avrebbe creduto di ricevere questo premio dal pubblico, consapevole di essersi esposto più volte anche su dinamiche scottanti. Quello che Vaporidis ignora è che proprio la sua totale assenza di barriere l’ha fatto diventare uno dei naufraghi più amati di questa edizione. Chi sarà il prossimo finalista?

