Isola dei Famosi, le sorelle Enardu e Gianmarco Onestini esclusi dal cast per evitare il trash? Parlano loro, tutta la verità

I presunti esclusi da L’Isola dei Famosi raccontano la loro versione dei fatti

Qualche giorno fa, Dagospia, ha diffuso la notizia riguardante il cast della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi, "modificato in extremis" per scelte aziendali, ovvero la volontà da parte di Mediaset di "una linea più frenata".

Isola 2023: le sorelle Enardu e Gianmarco Onestini esclusi dal cast? Tutta la verità

Nello specifico, come per il Grande Fratello Vip, anche per l'Isola si andrebbe a cercare di mandare in onda contenuti più moderati, lontani da comportamenti volgari o aggressivi da parte dei concorrenti che vi partecipano.

Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela, l'azienda avrebbe quindi modificato il cast originario per il cambio di rotta voluto principalmente dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

“Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? - si è letto su Dagospia - Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici. Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta buonista, nemmeno bacchettona. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie".

Dei grandi esclusi si è fatto anche il nome delle sorelle Enardu, Elga e Serena quest'ultima ex gieffina della quarta edizione del Gf Vip ed entrambe ex troniste di Uomini e Donne e del fratello di Luca Onestini, Gianmarco, anche lui ex gieffino nell'edizione nel 2019.

Serena Enardu e Gianmarco Onestini hanno fatto chiarezza sulla questione rivelando tutta la verità a Fanpage

"Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola. Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità" ha dichiarato la Enardu.

Dichiarazione medesima da parte di Onestini che ha rivelato al portale: "Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale"

