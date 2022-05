Isola dei Famosi, Laura Maddaloni senza freni sui naufraghi: "Loro tre non si sopportano. Hanno fatto pace per strategia"

Gossip TV

Tutta la verità di Laura Maddaloni sui naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata da Superguidatv, l'ex naufraga ha fatto un bilancio del suo percorso e lanciato qualche velenosa frecciata ad alcuni suoi ex compagni di avventura come Nicolas Vaporidis e Guendalina Tavassi.

La verità di Laura Maddaloni dopo L'Isola dei Famosi

A poche settimane dalla sua eliminazione da L'Isola dei Famosi, Laura ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato della sua intensa esperienza in Honduras. Esperienza, impreziosita dalla presenza del marito Clemente Russo, ma caratterizzata anche dai numerosi scontri con gli altri naufraghi. A proposito dei suoi ex compagni di gioco, la Maddaloni ha confessato:

Sono tante le persone che si sono rivelate una delusione per quanto riguarda il gioco gioco. Io non ho mai fatto televisione prima dell’Isola, loro invece sapevano già come muoversi. Non mi è piaciuto Nicolas come personaggio perché ha giocato con falsità. A mio avviso lui ha un copione. Credo che fuori si molto diverso da quello che sembra. Lui non è così pacato come vuol far sembrare, perché anche lui ha avuto i suoi scatti. Roger non mi ha delusa, anzi io credo sia un bravo ragazzo. Io prima di uscire ho fatto chiarezza con tutti. Quello che non mi è piaciuto di Roger è che lui ha mentito. Lui ha iniziato una strategia contro tutti, e non mi è piaciuto che pur di andare avanti ha detto una bugia.

La Maddaloni ha poi continuato lanciando alcune frecciate a Nicolas e ai fratelli Tavassi. Secondo l'ex naufraga, i tre si sarebbero legati solo per strategia e convenienza:

Ho detto a Nicolas che era uno stratega e un falso. Mi sembra che abbia avuto una discussione con Edoardo e Guendalina, che gli hanno detto in faccia molte cose ma solo per strategia hanno rifatto pace. In realtà non si sopportano. Hanno fatto gruppo solo per andare avanti fino alla fine. Con Guendalina c’è stato più di uno scontro. Sono convinta che lei è entrata per provocarmi. Alcune cose le ho lasciate scorrere, su altre scattava la mia indole. Mi dispiace dirlo ma loro fanno questo per lavoro, per me è stata solo un’esperienza. Io ho costruito la mia carriera sullo sport, oggi sono una personal trainer, tutto quello che arriva è un di più.

Per quanto riguarda, invece, il vincitore de L'Isola dei Famosi, Laura sembra avere le idee molto chiare:

Se il merito di vincere il reality è quello di non schierarsi e farsi i fatti propri pur di dare un’immagine di perbenismo, allora deve vincere o Nick o Alessandro. Se dobbiamo premiare lo stratega e quindi la persona più falsa come giocatore, allora in lizza ci sono Nicolas, Guendalina ed Edoardo, che sono tre complottisti.

