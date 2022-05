Isola dei Famosi, la rivelazione di Guendalina Tavassi: "Sono stata male, ma è stata un’esperienza indimenticabile"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social di Guendalina Tavassi dopo l'addio a L'Isola dei Famosi.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione dal gioco di Alessandro Iannoni, Licia Nunez, Blind e Guendalina Tavassi. Quest'ultima, che ha deciso di abbandonare il reality show per motivi di famiglia, è tornata sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza e ringraziare tutti i suoi numerosi fan per l'affetto ricevuto.

Guendalina Tavassi torna sui social dopo l'addio a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, diversi naufraghi hanno deciso di concludere il loro percorso in Honduras e tornare in Italia. Tra questi anche Guendalina, che ha rifiutato il prolungamento del reality show e abbandonato definitivamente il gioco. A poche ore dal suo ritiro, la simpatica influencer è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto:

Buongiorno flowers! Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito. Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire sto per tornare, sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono, ci sono filtri nuovi? Grazie a tutti per i messaggi bellissimi, grazie per il sostegno, grazie veramente di cuore, sono stata malissimo, ma è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo.. Mò c’è il pullman e devo scappare, ho tutte le valigie e me ne devo andare però volevo salutarvi al volissimo, con sti capelli di M, non vedo l’ora di andare dal parrucchiere.

Leggi anche Carmen Di Pietro commenta la scelta di Alessandro Iannoni

Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi. Calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose, dovrò fare un corso. […] Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.