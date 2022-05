Isola dei Famosi, Laura Maddaloni contro Vladimir Luxuria: Barbara d’Urso bacchetta la naufraga

Gossip TV

Nello studio di Pomeriggio 5, Laura Maddaloni torna ad attaccare Vladimir Luxuria e Barbara d’Urso reagisce così.

Dopo essere stata eliminata dalla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha attaccato duramente Vladimir Luxuria, accusandola di aver condizionato il pubblico. Nello studio di Pomeriggio 5, l’ex naufraga continua la sua arringa ma Barbara d’Urso interviene a favore dell’opinionista del reality show, condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ripresa da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

L’avventura di Laura Maddaloni e del marito Clemente Russo nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con l’eliminazione. La sportiva ha fatto ritorno in Italia ed è stata ospite nell’ultima puntata del reality show, condotto da Ilary Blasi, impegnandosi in un faccia a faccia con Vladimir Luxuria. Secondo Maddaloni, infatti, i giudizi negativi che l’opinionista ha espresso nei suoi confronti hanno influenzato il pubblico, dando un’immagina errata del suo percorso e portandola all’eliminazione. Vladimir si è difesa, ammettendo di aver giudicato i comportamenti di Laura con gli altri naufraghi ma mai la sua personalità e dichiarando che il pubblico è perfettamente in grado di scegliere in autonomia, chi salvare e chi eliminare. La polemica si è spostata nello studio di Pomeriggio 5, dove l’ex naufraga è tornata ad attaccare Vladimir.

“Ho trovato di pessimo gusto. Ho guardato i social e ho la conferma, il suo atteggiamento quando sono uscita dall’Isola […] fare smorfie dietro quando avevo finito il mio percorso, esagerare, lo trovo di pessimo gusto […] Vladimir per me è come un arbitro, può parlare di quello che vede ma non far trasparire una sua preferenza. Ha esagerato […] Nel momento in cui lei ha parlato c’è stata una risonanza, giustissima perché ha un ruolo importante, doveva attenersi a dare un’opinione”.

Gli ospiti del talk show di Barbara d’Urso si sono dimostrati in netto disaccordo con Maddaloni, ammettendo di averla percepita fin troppo aggressiva in Honduras e sottolineando che il compito di un’opinionista è proprio quello di elargire opinioni, che piacciano o meno. Anche la presentatrice partenopea, pur riconoscendo il grande merito sportivo di Laura, ha preso le difese di Luxuria, dichiarando:

“Se a Vladimir tu non sei piaciuta ha tutto il diritto di dirlo. Quando prendo degli opinionisti e li scelgo, loro hanno il diritto di dire la loro opinione. Evidentemente non le sei piaciuta. La precisazione sul vostro sport è un’altra cosa che ho voluto fare”.

