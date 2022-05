Isola dei Famosi, è scontro in diretta Tv tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni (VIDEO)

Gossip TV

Nello studio de L’Isola dei Famosi, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, si consuma un feroce scontro tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni.

Che tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni non vi sia una particolare simpatia reciproca è ormai fatto evidente a tutti gli spettatori de L’Isola dei Famosi, soprattutto dopo le frecciatine che l’opinionista ha riservato alla naufraga mentre era ancora in Honduras. Nello studio del reality show, condotto da Ilary Blasi su Canale5, Vladimir e Laura si sono incontrate o, per meglio dire, scontrate lanciandosi reciprocamente accuse pesantissime. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima puntata.

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni contro Vladimir Luxuria!

Opinionista spietata quanto sincera, amatissima dal pubblico di Canale5 che trova i suoi interventi perfetti, mirati e coordinati con la diretta, Vladimir Luxuria gode dell’appoggio dei fan de L’Isola dei Famosi che si trovano d’accordo con molte delle critiche riversate sui naufraghi, in particolare con quelle elargite a Laura Maddaloni. La naufraga ha mostrato di avere un carattere forte e dominante, spesso entrando a gamba tesa nelle situazioni più delicate, senza fare troppe cerimonie e senza trovare tattiche per piacere ai suoi colleghi. E proprio in virtù di questo, i concorrenti hanno fatto più volte il nome di Maddaloni che, insieme al marito Clemente Russo, è stata tra le naufraghe più incomprese di questa edizione, che sta registrando ascolti record tanto da essere stata ufficialmente prolungata da Mediaset fino a fine giungo. Laura, infatti, è stata accusata più volte di essere un elemento di disturbo per l’armonia del gruppo che, in una situazione estrema come quella che si vive a L’Isola, rimane un bene prezioso da proteggere. Inoltre, secondo alcuni, Maddaloni avrebbe fatto buon viso a cattivo gioco con molti concorrenti, spingendo ad esempio Estefania Bernal a chiudere per sempre con Roger Balduino. Insomma, Laura ha fatto parlare di sé e Luxuria non l’ha risparmiata, lanciandosi in durissimi attacchi fino all’eliminazione della naufraga. Finalmente, dopo settimane di discussioni a distanza, Vladimir e Laura si sono incontrate faccia a faccia nello studio del reality show, sotto la supervisione di Ilary Blasi che ha permesso alle due di confrontarsi. Cosa è successo tra l’ex naufraga, tornata in Italia dopo l’eliminazione, e l’opinionista più amata del momento?

Laura Maddaloni lancia accuse gravissime all’opinionista de L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha accolto Laura Maddaloni nello studio de L’Isola dei Famosi ma non si sarebbe mai aspettata che la sportiva andasse subito al dunque, accusando apertamente Vladimir Luxuria di aver influenzato l’opinione degli spettatori e, di conseguenza, il televoto a suo sfavore e causando così indirettamente la sua eliminazione. Laura ha ammesso che, conoscendo la storia di Vladimir e di quanto abbia dovuto lottare, sperava che avrebbe accettato e supportato il suo carattere dominante e la sua voglia di dire la sua nonostante l’ambiente maschilista nel quale si è sempre trovata a vivere. Ascoltando le parole di Maddaloni, l’opinionista è esplosa e ha replicato furiosa:

“Non ho mai avuto un accanimento con te dall’inizio. Anzi i primi giorni ti ho detto che mi piacevi perché eri schietta. E sappi che io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu […] Se anche io non avessi detto niente, la gente ti avrebbe votato contro lo stesso, per me sei stata aggressiva”.

Insomma, Laura muove accuse che Vladimir rigetta dal momento che è certa, nonostante le insinuazioni, di non aver affatto influenzato il pubblico e il televoto, che era già palese dato che la sportiva è finita più volte a Playa Sgamada proprio a causa del suo carattere focoso, che ha dato l’impressione al pubblico di essere fin troppo aggressivo. Le due contendenti riusciranno a fare pace?

