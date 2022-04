Isola dei Famosi, Laura Maddaloni contro gli autori nel fuori onda: "Ho visto che c'era..."

Gossip TV

Il duro sfogo della naufraga Laura Maddaloni dopo aver perso il televoto contro Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante. Antonio Zequila ha lasciato definitivamente il gioco, mentre Laura Maddaloni e Clemente Russo hanno perso al televoto contro Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro e sono stati spediti a Playa Sgamada. Al loro posto sono arrivati Guendalinda ed Edoardo Tavassi che, con la loro simpatia e spontaneità, hanno già conquistato tutti.

Lo sfogo di Laura Maddaloni nel fuori onda de L'Isola dei Famosi

Laura e Clemente, anche se per poco, sono stati due grandi protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Si sono sempre dati da fare contribuendo in maniera esponenziale alle dinamiche del gruppo. Eppure, il pubblico ha deciso di premiare Carmen e Alessandro e mandare i due sportivi su Playa Sgamada dove continueranno a giocare singolarmente.

Complice la delusione per il comportamento assunto da Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo nei suoi confronti e per l'eliminazione, la Maddaloni ha sbottato lasciandosi andare a un duro sfogo contro gli autori de L'Isola dei Famosi. Credendo di non essere più in onda, come riporta Biccy, Laura ha confessato al marito:

Siamo sempre stati bravi noi eh [io e Clemente, ndr] non ci lamentiamo mai e non facciamo mai scorrettezze [...] C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine.

L'esito del televoto ha quindi confermato l'attaccamento da parte dei telespettatori a Carmen e Alessandro. Ricordiamo che, questa settimana, le coppie che rischiano l'eliminazione sono: Blind e Roberta Morise, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Lory Del Santo e Marco Cucolo. Chi abbandonerà Playa Accoppiada?

