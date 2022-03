Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez geloso di Estefania Bernal: ''Ha sbroccato''

Gossip TV

Jeremias Rodriguez contro Antonio Zequila per Estefania? Il dubbio sul naufrago de L’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha stupito tutti, lasciando Ilary Blasi attonita, quando ha rivelato di voler tornare a casa e non continuare il suo percorso nel reality show di Canale5. Secondo Vladimir Luxuria, il fratello di Belen Rodriguez avrebbe dato in escandescenza per colpa del corteggiamento di Antonio Zequila alla bellissima Estefania Bernal.

Isola dei Famosi, Jeremias furioso: tutta colpa di Zequila

L’Isola dei Famosi è iniziata da pochissimi giorni e i naufraghi sembrano aver già raggiunto il punto di non ritorno. Nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto a Ilary Blasi, tirata in ballo da Alfonso Signorini, diversi concorrenti hanno dato in escandescenza, mostrando il desiderio di lasciare il gioco per tornare a casa. Tra questi anche Jeremias Rodriguez, che si è detto pronto ad abbandonare, rivelando di non sopportare più alcune dinamiche squallide che lo portano a dover essere sempre vigile. Secondo Vladimir Luxuria, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, le motivazioni del fratello di Belen sono da ricondurre al corteggiamento che Antonio Zequila sta mettendo in atto con Estefania Bernal, la quale ha già chiarito di avere un interesse romantico per Roger Balduino.

“Jeremias ha sbroccato anche prima della puntata, io lo so […] Credo che si sia molto innervosito per il fatto di aver visto Antonio Zequila corteggiare Estefania Bernal. Credo che il motivo sia quello. Durante la puntata gli ha detto anche che è stato abbastanza viscido, lumacone ed ha anche criticato la differenza d’età - riporta Biccy - Anche se in un’isola dove abbiamo Lory Del Santo e Marco Cuculo, non credo che debba essere criticata la differenza d’età. Se Jeremias ha difeso Roger oppure ha un interesse personale per Estefania? No, non credo che Jeremias abbia un’interesse per Estefania, loro sanno benissimo che Estefania e Roger si sono dati qualche bacetto in hotel, durante la puntata zero de L’Isola dei Famosi. Jeremias ha una compagna, è molto legato a lei”.

Le considerazioni di Vladimir mettono in luce una nuova prospettiva impuntando la colpa del malumore dei naufraghi ancora una volta a Zequila. È escluso che Jeremias sia geloso, nel senso letterale della parola, di Estefania dato che è felicemente impegnato ed è amico di Roger, ma l’argentino non può sopportare oltre il corteggiamento spudorato del Mutanda, che trova del tutto inopportuno.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.