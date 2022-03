Isola dei Famosi, la verità di Vladimir Luxuria: "Ecco cosa penso di Ilary Blasi"

Gossip TV

L'opinionista commenta Ilary Blasi come conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Stasera, giovedì 24 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, l'opinionista Vladimir Luxuria ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha rivelato il suo pensiero sulla conduttrice Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria vuota il sacco su Ilary Blasi

È tutto pronto per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Dopo l'arrivo dei concorrenti e la formazione delle prime coppie, continuano gli sbarchi dei naufraghi che andranno a comporre il cast di questa edizione. Intanto, Vladimir ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha raccontato di questa nuova esperienza come opinionista e rivelato il suo parere su Ilary.

"La considero, schietta, simpatica e alla mano" ha confessato Luxuria parlando della conduttrice de L'Isola dei Famosi "Sono certa che ci andrò d’accordo e prevedo momenti di altissima 'illarità', ma non escludo neppure quelli seri e profondi. Anche le trasmissioni popolari possono rivelarsi utili a veicolare messaggi importanti".

Leggi anche Marco Melandri sedotto da Ilona Staller

Vladimir, che ha partecipato a L'Isola in passato come concorrente, ha spiegato il motivo per cui, secondo lei, nascono spesso delle storie d'amore: "Per occupare il tempo…quando sei costretto a vivere in pochi metri quadri di casa o di costa sabbiosa, alla fine trovi il modo di evadere, se non altro con la testa. Sull’Isola dei famosi è più raro che Cupido scocchi le sue frecce, in quel caso il bisogno primario è sopravvivere".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.