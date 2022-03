Isola dei Famosi, Marco Melandri sedotto da Ilona Staller: ''Mi piace essere legato…''

Gossip TV

Marco Melandri e Ilona Staller sempre più complici a L’Isola dei Famosi.

Dopo la prima puntata de L’Isola dei Famosi, i naufraghi single hanno dovuto scegliere un compagno di viaggio e formare una coppia, accogliendo tutti i rischi e i benefici del nuovo format del programma. Marco Melandri è finito con Ilona Staller e tra i due ci sono scintille positive, causate dal debole del motociclista per la famosissima porno-diva.

Isola dei Famosi, cosa succede tra Melandri e Ilona Staller?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha debuttato su Canale5 con la prima puntata, che ha introdotto i naufraghi in Honduras e ha creato le prime coppie tra coloro che hanno accettato di partecipare come concorrenti single. Mentre tra Floriana Secondi e Antonio Zequila c’è tensione, Marco Melandri è felicissimo di essere finito in coppia con Ilona Staller. È stata proprio la diva del porno a volere con sé il motociclista, trovandolo molto simpatico e di mente aperta, suscitando l’ilarità della compagna di lui, Manuela, che ha chiesto a Ilona di insegnare a Melandri qualche “trucchetto del mestiere”.

Così, Ilona e Marco hanno iniziato a fare amicizia e tra loro è nata subito una bellissima sintonia, tanto che il pilota di Moto GP ha confidato: “Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film e ci puoi dare qualche consiglio. Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”. Marco, dopo essere stato separato in casa per un anno, ha deciso di dare una seconda occasione al rapporto con Manuela, e i più cattivelli hanno notato quanto sia strano che questa scelta sia stata fatta proprio a ridosso della sua presenza a L’Isola dei Famosi assicurando così a sua volta l’ospitata alla compagna nello studio di Ilary Blasi….

Ma, tralasciando il mero gossip, la cosa interessante è scommettere su chi dovrà lasciare il programma già alla seconda puntata, causa il televoto settimanale. In Nomination ci sono tre coppie fortissime, ovvero quella composta da Melandri e Staller, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, e infine Antonio Zequila e Floriana Secondi. Chi tra loro la spunterà?

