Isola dei Famosi, la verità di Sonia Bruganelli sul calo degli ascolti e la gestione del caso Benigno: "Non eravamo pronti"

L'opinionista Sonia Bruganelli svela perché, secondo lei, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi non riesce a decollare e commenta il comportamento dell'ex naufrago Francesco Benigno.

L'Isola dei Famosi si ferma di nuovo. Stasera, giovedì 9 maggio 2024 in prima serata su Canale 5, infatti non andrà in onda il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del noto settimanale, l'opinionista Sonia Bruganelli ha svelato alcuni retroscena e commentato i bassi ascolti della trasmissione.

L'analisi di Sonia Bruganelli

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, non sta dando i risultati sperati. Ma perché? A fare un'analisi perfetta è stata l'opinionista Sonia Bruganelli che, ospite nell'ultima puntata di Casa Chi, ha spiegato i motivi per cui secondo lei il reality show non sta piacendo al pubblico di Canale 5:

L’Isola è un reality complicato. Io credo che di base il reality non possa essere elegante, quindi sicuramente le modalità, le intenzioni, il modo di fare un reality può essere più o meno elegante nei modi, però la realtà non lo è, quindi sono accadute delle cose che sono state trattate in modo da non urtare la presunta sensibilità del pubblico, però noi ci stiamo rendendo conto o forse è sempre stato così, che il pubblico del reality ha una caratteristica particolare, ovvero vuole vedere il sangue quando c’è. Perché così come il pubblico capisce quando si sta fingendo e le dinamiche non sono effettive, quindi è giusto non esasperarle, allo stesso modo L’Isola è un reality sfibrante a livello fisico e questo provoca delle tensioni, io penso che questa sia la forza di questo reality e va cavalcata. Queste persone si stanno abbruttendo ed è un abbruttimento su tutta la linea.

La Bruganelli ha continuato parlando anche delle difficoltà incontrate da Luxuria nell’affrontare per la prima volta la conduzione di un reality show importante come L'Isola dei Famosi:

Vladimir ha dovuto cambiare completamente la sua cifra, sia esteticamente che nel modo di fare, le vengono di istinto certe battute, ma a volte ci guardiamo perché le viene il dubbio che non poteva dire alcune cose.

Sonia Bruganelli e il caso Benigno

L'opinionista non ha potuto fare a meno di dire la sua su Francesco Benigno, che nelle ultime ore è tornato all'attacco contro Luxuria rivolgendole parole davvero gravi. A proposito della gestione del caso Benigno, che non ha di certo alzato gli ascolti della trasmissione, Sonia ha confessato:

Non eravamo pronti ad una reazione. La reazione di Francesco non è stata bella, ma il pubblico penso che si sia sentito un po’ tradito perché non ha apprezzato il fatto che non gli siano state mostrate subito le immagini. Quindi per una eccessiva paura di dare fastidio al pubblico con certe immagini si è presa la decisione di non mostrarle, ma non è stato gradito. Adesso la linea è di nuovo più entrante e il pubblico deve fidarsi e deve rendersi conto che effettivamente questa volontà di racconto è un po’ cambiata. Poi la scena di Francesco veniva dopo cose non solo fisiche, ma verbali e di atteggiamenti. Cose non belle.

