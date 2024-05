Isola dei Famosi, Francesco Benigno: insulti transfobici a Vladimir Luxuria che replica

Gossip TV

Francesco Benigno, squalificato dalla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha rivolto a Vladimir Luxuria insulti e offese su Facebook: la replica della conduttrice.

Isola 2024, dopo i gravi insulti di Francesco Benigno, arriva la replica di Vladimir Luxuria

L'ex naufrago, da qualche giorno, è un fiume in piena. Ha postato una foto in costume di Vladimir sbeffeggiandola e facendo gravi insinuazioni sulla sua carriera professionale. L'astio dell'attore è motivato dalla sua squalifica dal reality dell'Isola, in quanto Benigno ha trovato il provvedimento ingiusto e motivato anche dai dissapori che ha avuto con un autore ancora prima che la sua avventura iniziasse. Luxuria, nel corso della sesta puntata de L'Isola dei Famosi, ha mostrato le immagini, concordando con l'editore, del litigio tra Francesco e Arthur Dainese. Con quest'ultimo, Benigno è arrivato a parlare faccia a faccia e poi impugnare un bastone dopo una essersi strattonato con il suo compagno d'avventura.

"Io non ho fatto niente, sono innocente", continua a tuonare l'attore di "Mary per sempre" indimenticabile lungometraggio di Marco Risi. Nel mentre, purtroppo, sono arrivati anche insulti trasnfobici contro Luxuria.

"Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera - ha scritto Benigno dopo l'ultima puntata del reality - e dopo averci fatto due coglio** a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro guadagno ha deciso di andare lui sull’isola. speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie."

"E chi scherza, mica ho postato un fotomontaggio, è farina del suo sacco che trovi su internet tranquillamente, semmai sei tu e qualcuno ancora che si pensa che io debba dare della signora ad un uomo in tutti i sensi perché indossa vestiti da donna."

"Tu come lo chiami un uomo come se fosse una donna? Ma sei fuori? Fallo tu se vuoi a me cosa vuoi che mi frega, ma non dire a me di fare come dici tu e occhio che non entra nel bagno dove va mia nipote perché gli stacco il pi*ello."

E ancora

"E questo secondo è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a 90, ma con le mie forze e abilità e sena né genitori né fratelli e sai perché? Perché anche io ho i co*lioni come Vladimiro, ma li uso per raggiungere i risultati, non uso il cu*o io."

Vladimir ha quindi postato uno dei tanti insulti di Benigno, dichiarando: "Non me ne starò zitta". Probabile che Luxuria ne parlerà nel prossimo appuntamento con l'Isola dei Famosi.

