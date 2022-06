Isola dei Famosi, la rivelazione di Laura Maddaloni su Nicolas Vaporidis: "Lui si trasforma"

Gossip TV

L'ex naufraga Laura Maddaloni torna a criticare il comportamento di Nicolas Vaporidis a L'Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti indiscussi di quest'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare il suo percorso in Honduras ci ha pensato l'ex naufraga Laura Maddaloni che, ospite a Isola Party, ha colto l'occasione per lanciare una velenosa frecciata all'attore romano.

L'attacco di Laura Maddaloni a Nicolas Vaporidis dopo L'Isola dei Famosi

Laura Maddaloni è tornata a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi. Ospite dell'ultima puntata di Isola Party, il format web del reality condotto da Valentina Barbieri e Ignazio Moser, l'ex discussa naufraga del reality show di Canale 5 ha confessato:

E’ stata un’esperienza bellissima, è stata voluta e fatta insieme. Devo dire che questo è stato un regalo di mio marito perché lui non aveva nessuna intenzione di partire. Assolutamente zero e invece io ero entusiasta. Era una cosa che volevo fare anche perché in realtà ho sempre pensato che si avvicinasse un po’ ad una preparazione nostra, di un atleta agonista e devo dire che ho avuto la conferma. Quello che non mi aspettavo era che soffrisse più lui il momento della separazione, invece no. Ero io che sembravo una bambina, piangevo. Di solito sono io quella più dura, lì quando se n’è andato ho pianto. A me piaceva dover affrontare questa esperienza insieme a lui.

La Maddaloni ha poi parlato dei suoi ex compagni di viaggio. Senza mezzi termini, l'ex naufraga de L'Isola ha fatto il nome di due coppie, una preferita e una meno preferita, lanciando in realtà una dura frecciata a Nicolas Vaporidis:

La coppia che ci è piaciuta meno è: Nicolas Vaporidis. Lui ha doppia personalità, lui si trasforma. Lui è quello quando è davanti la telecamera: è dolcissimo. Ed è anche quello dietro la telecamera: quello che gli scoppia la vena. Quindi lui solo è una coppia.

