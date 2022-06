Isola dei Famosi: Estefania Bernal, Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis violano il regolamento del reality

Gossip TV

Estefania, Carmen e Maria Laura nei guai, arriva l'annuncio della produzione de L'Isola dei Famosi!

Guai in vista per Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis, che hanno violato il regolamento de L'Isola dei Famosi. A dare l'annuncio ai naufraghi è stato l'inviato Alvin che, durante il daytime di ieri, ha letto il comunicato della produzione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Le naufraghe nei guai: la comunicazione della produzione de L'Isola dei Famosi

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, i naufraghi hanno ricevuto un importante comunicato da parte della produzione del programma. Il motivo? Dopo la prova ricompensa della scorsa puntata, che è stata vinta dai maschi, Carmen, Estefania e Maria Laura hanno rubato del cibo di nascosto trasgredendo così il regolamento del reality show.

Dopo la prova ricompensa di ieri sera, Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno mangiato di nascosto parte della ricompensa - si legge nel comunicato inviato dalla produzione de L'Isola dei Famosi ai naufraghi - trasgredendo così il regolamento del programma.

Intanto, nelle ultime ore, Edoardo Tavassi è finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate da Arianna David a Pomeriggio 5. L’opinionista ha infatti rivelato che il fratello di Guendalina vivrebbe insieme all’ex fidanzata. Come reagirà il diretto interessato? Ilary Blasi lo informerà di quello che sta accadendo qui in Italia? Staremo a vedere.

