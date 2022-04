Gossip TV

"Questo non è il suo campo", l'attacco alla conduttrice romana Ilary Blasi, al timone dell'Isola Dei Famosi per il secondo anno consecutivo.

Arianna David, ex Miss Italia, ora opinionista televisiva a Mattino 5, il talk show di Federica Panicucci, si è scagliata ferocemente contro Ilary Blasi e la sua conduzione dell'adventure game di Canale 5 dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, la critica feroce a Ilary Blasi: "Fa rimpiangere Simona Ventura"

La David, che ha partecipato all'Isola per ben due volte, nel 2005 e nel 2012, ha puntato il dito contro la conduttrice romana, al timone del reality show per il secondo anno consecutivo.

"Il programma è cambiato in peggio - ha dichiarato Arianna David al settimanale NuovoTv - Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!"

Anche sulla scelta dei concorrenti, la showgirl romana, ha più di qualche dubbio:

"Oggi i compensi in televisione sono molto cambiati quindi non ci sono dei cast stellari. Io all’epoca con il cachet de L’Isola dei Famosi mi sono comprata una casa. Ora non è più così. Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto".

Sui naufraghi dell'attuale edizione, l'opinionista ha apertamente criticato Roger Balduino, Jovana Djordevic e Jeremias Rodriguez. Pareri più che positivi invece per Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

