Isola dei Famosi, la confessione di Soleil Sorge dopo la puntata: "È stato difficile, all’inizio ho tentennato"

Gossip TV

La nuova naufraga Soleil Sorge si sfoga dopo la diretta de L'Isola dei Famosi.

L'esperienza a L'Isola dei Famosi per Soleil Sorge e Vera Gemma si è già conclusa. Le due "Piratesse" sono tornate nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi per mettere a dura prova i naufraghi e per far vincere loro ricompense in cibo.

Soleil Sorge vuota il sacco dopo la puntata de L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Soleil Sorge è sbarcata in Honduras insieme a Vera Gemma. L'influencer ha vinto contro Luca Daffrè, conquistando così un salame e una pagnotta per i naufraghi della sua squadra. Subito dopo la diretta, Soleil è poi tornata sui social raccontando tutte le emozioni vissute e rivelato qual è stata per lei la prova più difficile:

Anche questa è andata, io mi sono divertita come una matta. La mia squadra ha vinto, ora potranno mangiare pane e salame, ricordo quando ero una naufraga e cosa avrei dato per il pane. È stato meraviglioso tornare su quell'Isola. [...] Non ci credo che ho vinto di nuovo la prova dell'uomo vitruviano. Se non li avessi aiutati a vincere mi sarei sentita malissimo.

Leggi anche Mercedesz Henger non sopporta Soleil Sorge, l'indiscrezione

La prova più difficile è stata buttarmi da quell'elicottero, devo dire che ero lì un po' tentennante inizialmente. Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, ed è magica la sensazione nel farlo. Tutto sta nel trovare il coraggio e quando ti butti è una delle sensazioni più belle e liberanti della vita.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.