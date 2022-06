Isola dei Famosi: "Mercedesz Henger ha sempre sparlato di Soleil Sorge", l'indiscrezione

Gossip TV

Deianira Marzano smaschera Mercedesz Henger a L'Isola dei Famosi.

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma sono finalmente sbarcate in Honduras. Un arrivo che è stato particolarmente gradito da Edoardo Tavassi, che non ha nascosto il suo interesse per la giovane influencer italo-americana.

Mercedesz Henger non sopporta Soleil Sorge? Arriva l'indiscrezione bomba

Soleil e Vera sono arrivate a L’Isola dei Famosi per stravolgere gli equilibri del gioco. Lo sbarco dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip non è passato inosservato a Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, che hanno colto l'occasione per parlare in diretta dell’interesse di Edoardo per la nuova arrivata.

"Ho sempre fatto apprezzamenti su di lei, ma non la conosco" ha dichiarato Tavassi, che sull'isola ha stretto un rapporto molto speciale con Mercedesz Henger. A proposito di quest'ultima, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, pare che non nutra troppa simpatia per la Sorge, anzi.

Leggi anche L'Isola dei Famosi chiude i battenti: la decisione

Questa sera Soleil e Vera arriveranno sull’Isola per darsi battaglia coinvolgendo i naufraghi - aveva confessato Deianira - Ne vedremo delle belle, soprattutto per una cosa. Sì perché finalmente questa sera vedo la faccia di Mercedesz Henger quando vedrà Soleil. Visto che Mercedesz con persone in comune ha sempre sparlato di lei.

Sarà davvero così? Cosa succederà tra le due giovani naufraghe? Ricordiamo che, come confessato da Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5, Edoardo sarebbe innamorato da sempre di Soleil:

Mercedesz Henger mi piace, però non mi fido troppo di lei. Anche perché si è subito dichiarata innamorata. Addirittura dice che è bello pure da rasato con il ciuffettino dietro. Adesso però lui potrebbe salutare Mercedesz. Sì perché a L’Isola arriva Soleil Sorge e lui ha una cotta per lei da sempre. Davvero è innamorato pazzo di lei. Lui non sa che lunedì sera lei arriverà sull’isola. Non vedo l’ora di vederlo durante la diretta.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.