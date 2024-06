Isola dei Famosi, Juliana Moreira vuota il sacco su Elenoire Casalegno e gli opinionisti del reality

Gossip TV

La moglie del finalista Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, si sbilancia sulla conduttrice, inviata e opinionisti de L'Isola dei Famosi, che chiuderà i battenti mercoledì 5 giugno 2024.

Manca davvero poco alla finale della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi 2024, che andrà in onda mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Juliana Moreira ha rilasciato una lunga intervista a Casa Sdl in cui ha commentato il reality show condotto da Vladimir Luxuria e i suoi protagonisti.

Juliana Moreira si sbottona sul cast de L'Isola 2024

Siamo arrivati quasi alla fine della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, la peggiore di sempre in termini di ascolti. L'ultima puntata del reality show, infatti, andrà in onda il prossimo mercoledì 5 giugno in prima serata su Canale 5. A dire la sua è arrivata Juliana Moreira che, ospite a Casa Sdl, ha svelato il suo pensiero sull'inviata Elenoire Casalegno e i due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese:

Gli opinionisti li adoro, sono persone che dicono la verità, non hanno paura di dire quello che pensano e di essere sinceri e schietti. Li trovo molto sinceri sui commenti che fanno. Io sono molto fumantina, totalmente come Sonia, ma non sono così intelligente da avere le stesse risposte. Elenoire è una grandissima, ogni situazione estrema che c’è è la prima che parte.

Dopo aver elogiato l'inviata e i due opinionisti, la moglie di Edoardo Stoppa, il primo naufrago finalista de L'Isola dei Famosi 2024, ha spiegato come mai secondo lei ci sono stati tutti questi ritiri tra i naufraghi:

Ho parlato con alcuni dei concorrenti che sono usciti, è molto tosta, un conto è sapere da fuori che è così impegnativo, ma viverla è ancora peggio. Stare senza sentire Edo è difficile, mi manca come l’aria, noi ci chiamiamo 50 volte al giorno, lavoriamo insieme, facciamo tutto insieme.

L'Isola dei Famosi 2024 ha deluso il pubblico di Canale 5

A ogni modo, la diciottesima edizione de L’Isola non è riuscita a decollare. Il reality show, che ha visto il cambio di conduzione con Valdimir Luxuria al timone, non ha risentito solo della concorrenza ma anche del disinteresse dei telespettatori, che non si sono lasciati trasportare dalle dinamiche del gioco. La colpa, però, è anche della nuova linea editoriale che ha cercato di tenersi alla larga dal trash. Ma chi, oltre a Edoardo Stoppa, volerà in finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la semifinale, che andrà in onda stasera su Canale 5.

