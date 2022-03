Isola dei Famosi, Iva Zanicchi rompe il silenzio sui nuovi opinionisti del reality: "Scelta molto azzeccata"

Gossip TV

Iva Zanicchi commenta i nuovi opinionisti de L'Isola dei Famosi.

Manca poco alla prima puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo 21 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Al timone ritroveremo Ilary Blasi che sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva da due nuovi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Iva Zanicchi: le parole su L'Isola dei Famosi e i nuovi opinionisti

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che sarà condotta da Ilary Blasi. Ad accompagnarla in questa avventura non ci saranno Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghi e Iva Zanicchi, che intervistata da Superguidatv ha rotto il silenzio sui nuovi opinionisti del reality: "Era nei miei progetti che non l’avrei assolutamente più fatto. Non è il mio ruolo anche se poi mi diverto. Preferisco però fare altre cose".

"E’ stata una scelta molto azzeccata. Non potevano scegliere meglio" ha confessato la Zanicchi parlando della scelta di prendere Savino e Luxuria come opinionisti de L'Isola "Nicola mi piace tantissimo e ho lavorato insieme a lui di recente. Lui è un uomo intelligente e spiritoso. E Vladimir…chi non la conosce. E’ una donna intelligente, acuta. Vladimir è perfetta in quel ruolo. Credo che abbiano scelto meglio rispetto allo scorso anno. Non eravamo amalgamati benissimo".

E se Alfonso Signorini dovesse chiamarla per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, Iva sembra avere le idee molto chiare: "Ho sempre detto di no e continuerò a farlo. [...] Mi diverte e mi piace ma l’idea di stare rinchiusa dentro una casa per mesi mi procura sofferenza. Non poter leggere, vedere i familiari, non avere notizie dall’esterno è qualcosa che al solo pensiero mi atterrisce. Potrei andare dentro la casa per qualche giorno ma non potrei starci per mesi".

