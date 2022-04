Isola dei Famosi, Ilona Staller contro Nicolas Vaporidis: "Sono inca***ta nera con te"

Gossip TV

Duro confronto a L'Isola dei Famosi tra i naufraghi Ilona Staller e Nicolas Vaporidis.

Tensione in diretta a L'Isola dei Famosi. Durante l'ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, andata in onda ieri lunedì 25 aprile 2022 su Canale 5, Ilona Staller ha letteralmente perso le staffe e si è scagliata furiosa contro Nicolas Vaporidis.

Scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante. Nel corso della serata, infatti, non sono mancate le discussioni e gli scontri tra i naufraghi ancora in gioco. Ilona, in particolar modo, si è scagliata duramente contro Nicolas, che l'ha accusata di non fare abbastanza per il gruppo: "Sono incazzata nera con te, mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Pentiti".

Dopo aver ascoltato il duro sfogo di Cicciolina, Vaporidis ha deciso di intervenire per cercare di spiegare meglio la sua posizione nei confronti della naufraga, che è stata prontamente difesa dall'opinionista de L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria. Senza mezzi termini, però, l'attore romano ha ribadito il suo pensiero:

Scusa, mi dispiace moltissimo e quelle parole le ho dette con Eduardo in un contesto di maschi al bar che capisco sia brutto da sentire. Mi sono scusato anche fuori dalle telecamere, come artista ho grande stima di te. Per quel che riguarda la giocatrice, io quello che ho detto un po' lo penso, credo tu abbia fatto il minimo sindacale da quando sei qui. Il pensiero di te giocatrice ce l'ho ancora e l'ho espresso in modo brutto. Ho utilizzato toni stronzi e spero che tu mi possa perdonare perché umanamente io non ho nulla contro di te.

