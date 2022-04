Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro distrutta: il figlio Alessandro manipolato?

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro rivela di sospettare che il figlio Alessandro sia manipolato da alcuni naufraghi.

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni hanno intrapreso il percorso nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi come coppia, dando spettacolo sin dalla prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Tra battibecchi, punizioni, prove ricompensa sempre più contorte, Alessandro e Carmen hanno catalizzato l’attenzione del pubblico fino a quando si sono visti costretti a separarsi, finendo per essere rivali nel gioco. Adesso che i gruppi si sono sciolti, Alessandro continua a mantenere le distanze e Carmen lancia un’accusa pesante: qualcuno sta manipolando suo figlio.

Isola dei Famosi, Carmen di strutta: Alessandro lo ha fatto davvero!

Sin dalla primissima puntata de L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono entrati nel cuore dei telespettatori di Canale5, che hanno salvato l’esuberante coppia madre-figlio più di una volta, schierandosi contro coloro che hanno cercato un po’ ogni sorta di pretesto per attaccarli. Certamente Carmen è una di quelle che si potrebbero definire "madri onnipresenti" e, altrettanto certamente, Alessandro soffre di questa continua pressione da parte della madre, che lo fa sentire poco libero ma l’accanimento di alcuni naufraghi è stato decisamente esagerato. Nelle ultime settimane, con la formazione delle due squadre su Playa Accoppiada, Carmen e Alessandro sono stati divisi e il giovane naufrago sembra aver approfittato della lontana dalla madre per instaurare nuove alleanze e amicizie. Secondo Di Pietro, tuttavia, queste amicizie sarebbero false e avrebbero portato il figlio a prendere le distanze dall’unica persona che non lo tradirebbe mai, nel gioco e fuori. Interrogato, durante l’ultima puntata de L’Isola, Alessandro ha ammesso:

"Non vuol dire che se lo spirito dell’Isola ci ha unito devo per forza dormire con lei. Mi voglio evolvere, sto facendo un percorso, mi voglio distaccare da lei, stamattina c’è stata una discussione per la divisione del cibo […] Io non dormo più di là, siamo abituati così ormai. Non è una questione che i gruppi sono separati, preferisco se siamo separati a dormire, durante il giorno ci possiamo vedere”.

Isola dei Famosi, la disperazione di Carmen Di Pietro

Carmen è disperata perché anche ora che le squadre sono state sciolte, Alessandro sembra evitarla in tutti i modi e tra i naufraghi serpeggia l’idea che il naufrago sia stato in qualche modo plagiato da alcuni colleghi, che hanno consigliato lui di non avvicinarsi troppo alla madre, per non perdere popolarità ma anche libertà. Anche l'opinionista Vladimir Luxuria, che presto dovrà vederla con tre naufraghi pronti a sbarcare in Honduras, non crede che Alessandro abbia deciso di staccarsi in modo così brutale dalla madre per sua totale scelta, e ha difeso Carmen.

“Come evoluzione come ragazzo che vuole starsene da solo va benissimo, ma se c’è qualcuno della tua tribù che non vuole dicci la verità, perché ti vuoi evolvere? […] Preferisco sempre chi dice le cose in faccia e non chi per una pace inesistente fa finta di niente, preferisco lei che rompe le scatole però che è sempre diretta”.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.