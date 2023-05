Isola dei Famosi, Ilary Blasi smaschera Mazzoli e Andrea Lo Cicero: "Vi abbracciate in diretta e dopo ve ne dite di ogni"

Gossip TV

Ilary Blasi stranita dal comportamento ambiguo assunto dai due naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Dopo essersi reso protagonista di uno scontro di fuoco con Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero si è confrontato con Marco Mazzoli. Il comportamento dei due naufraghi, che prima litigano e poi decantano stima e affetto, ha innervosito la conduttrice Ilary Blasi che li ha smascherati in diretta.

Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero sotto accusa

Ilary Blasi non ci sta e sbotta in diretta a L'Isola dei Famosi contro Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. Tutto è nato quando la conduttrice ha mandato in onda un video riguardante gli accesi scontri avvenuti durante la settimana tra i due naufraghi. Se Vladimir Luxuria ha criticato lo sportivo, Enrico Papi ha accusato lo speaker radiofonico, il quale ha subito cercato di chiarire la sua posizione:

Fa un po' parte del gioco fare questa cosa, ci siamo chiariti, ci ero rimasto male del fatto che lui dubitasse del mio essere vegetariano o vegano. Ho fatto una scelta con mia moglie. Ma se io volessi mangiare una bistecca grossa così, non sono fatti tuoi [...] Sono spontaneo, ho provato a tirare fuori il vero Marco, non quello della radio. Da solo, senza Paolo, riesco a essere più me stesso. Non c'è una strategia. Adesso con Andrea ci siamo chiariti, ci abbracciamo, abbiamo passato dei pomeriggi bellissimi.

Il comportamento di Mazzoli e Lo Cicero, che durante la diretta si sono abbracciati, non è per niente piaciuto alla Blasi. La conduttrice della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, stanca del finto buonismo dei naufraghi, ha infatti sbottato affermando:

La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate e finita la puntata ve ne dite di ogni... - ha dichiarato Ilary trovando il sostegno di Vladimir Luxuria - Questa cosa che per una settimana ve ne siete dette di ogni e oggi fate gli amici, non ci crediamo.

